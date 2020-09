Ron Gardenhire anunció su retiro tras larga carrera en gerencias

MLB.com

Ron Gardenhire anunció este sábado su retiro, con efecto inmediato, después de tres temporadas como gerente de los Tigres y una carrera de 16 años como gerente de Grandes Ligas. Gardenhire, de 62 años, termina su carrera gerencial con 1,200 victorias, que ocupa el puesto 46 en la historia de la MLB.

Gardenhire le dijo al gerente general Al Ávila en una reunión el sábado por la tarde que "no se sentía bien desde una perspectiva de salud" y tenía la intención de retirarse, dijo Ávila. El entrenador de banca Lloyd McClendon, quien ha dirigido a los Piratas y los Marineros durante parte de siete temporadas, dirigirá a los Tigres durante el resto del año.

"De la forma en que me he estado sintiendo desde que tuve ese ataque de intoxicación alimentaria en Minnesota y los problemas estomacales y el estrés relacionado con este trabajo, le dije a Al que dejaré el cargo ahora mismo", dijo Gardenhire durante una conferencia de prensa antes del sábado. juego contra los indios.

"Esto es duro. Es un día duro para mí. No me lo esperaba, para ser honesto, cuando entré hoy. Pero sé cómo me he estado sintiendo. No quiero sentirme como yo '". Me estoy quedando sin todos, pero sé que tengo que cuidar mi salud ".

“Primero que nada, me gustaría felicitar a Gardy por tener una de las mejores carreras gerenciales en la historia del béisbol”, dijo Ávila. “Su liderazgo y arduo trabajo durante tres temporadas con nuestro club de béisbol nos ha ayudado a avanzar hacia nuestra meta de traer el béisbol ganador de regreso a Detroit. Su impacto positivo en nuestros jugadores jóvenes se sentirá en los próximos años”.

“En nombre de todos los que formamos parte de los Detroit Tigers, felicitaciones a Ron Gardenhire por una tremenda carrera gerencial”, dijo el presidente y director ejecutivo de los Detroit Tigers, Christopher Ilitch. “Uno de los mejores hombres del béisbol, somos afortunados de haber tenido a Gardy liderando nuestro equipo durante las últimas tres temporadas y durante este período de reconstrucción. Ha hecho un gran trabajo en dar forma a los futuros éxitos que sé que verá nuestra organización ”.

“Este es un día agridulce para mí y mi familia”, dijo Gardenhire. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los innumerables jugadores y entrenadores con los que he tenido el honor de trabajar durante las últimas 16 temporadas como entrenador. También me gustaría agradecer a los Detroit Tigers y Minnesota Twins por darme el privilegio de liderar sus camerinos. Mientras me alejo de la gestión, estaré observando de cerca a este grupo de Tigres en los próximos años. Hay mucho talento en este equipo, y mucho del sistema de granjas. Los fanáticos de los Tigres van a disfrutar de los emocionantes tiempos que se avecinan ".

Gardenhire fue nombrado el 38 ° entrenador en la historia de los Tigres el 20 de octubre de 2017 y terminó su mandato en Detroit con un récord de 132-241. Gardenhire ha logrado 2,480 juegos en su carrera, que es el 35º total más alto en la historia de la MLB, mientras que sus 1,200 victorias en su carrera se ubican en el puesto 46 en la historia de las Grandes Ligas.

Antes de sus tres años en Detroit, Gardenhire pasó 13 temporadas como gerente de los Mellizos de Minnesota, lo que llevó a la organización a seis apariciones en la postemporada (2002-04, 2006, 2009-10), incluida una plaza en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2002. Gardenhire fue el primer mánager en la historia de la MLB en guiar a su equipo a la postemporada en seis de sus primeras nueve temporadas, y fue el cuarto mánager en la historia de la MLB en comenzar su carrera como gerente con tres primeros puestos consecutivos, uniéndose a Larry Dierker (Astros, 1997-99), Ralph Houk (Yankees, 1961-63) y Hughie Jennings (Tigres, 1907-09).

Gardenhire terminó su mandato de los Mellizos con un récord de 1,068-1,039, registrando la segunda mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia y convirtiéndose en uno de los 25 entrenadores en la historia del béisbol en ganar 1,000 o más juegos con un solo equipo.