Jalen Ramsey obtiene una extensión de 5 años y $ 105 millones de Rams

THOUSAND OAKS, California

AP

Jalen Ramsey se convertirá en el corredor defensivo mejor pagado en la historia de la NFL luego de acordar una extensión de contrato por cinco años y $ 105 millones con Los Angeles Rams.

La extensión anunciada el miércoles incluye $ 71.2 millones, el dinero más garantizado jamás otorgado a un back defensivo, según el agente de Ramsey, David Mulugheta.

Ramsey promediará $ 21 millones por temporada, otro récord para un esquinero o profundo, hasta el 2025. Ramsey ganará $ 13.7 millones esta temporada en el último año de su contrato de novato.

El acuerdo es otro compromiso masivo de los Rams, quienes han entregado los contratos más grandes en la historia de la NFL en ese momento para un mariscal de campo (Jared Goff), un corredor (Todd Gurley), cualquier jugador defensivo (Aaron Donald) y un corredor defensivo. en una gran ola de gastos desde julio de 2018. Los Rams llegaron al Super Bowl de la temporada 2018, pero perdieron ante Nueva Inglaterra.

Los Ángeles adquirió a Ramsey en un canje con Jacksonville a mediados de la temporada pasada, cediendo dos selecciones de primera ronda para asegurar a uno de los esquineros de élite de la NFL. Ramsey tuvo una intercepción y cuatro pases desviados en nueve juegos con los Rams mientras ganaba su tercera selección consecutiva al Pro Bowl.

Ramsey tiene solo 10 intercepciones en su carrera, y nunca ha estado entre los 10 primeros en intercepciones durante sus cuatro temporadas en la NFL. Eso es en gran parte porque los mariscales de campo se mantienen alejados de su lado del campo, y Ramsey también es un bateador dispuesto con al menos 50 tacleadas en cada una de sus cuatro temporadas en la NFL.

Sus primeros tres años y medio en Jacksonville estuvieron marcados por la acritud entre el jugador y los Jaguars, tanto por su contrato como por sus preocupaciones sobre la dirección del equipo. Ramsey se presentó el año pasado al campo de entrenamiento de los Jaguars en un camión blindado para enfatizar su deseo de una extensión masiva de contrato. Ahora necesitará a alguien que conduzca ese camión a la otra costa.

Ramsey claramente no tiene preocupaciones sobre la dirección de los Rams, quienes apenas se perdieron los playoffs la temporada pasada con una foja de 9-7. El gerente general de Los Ángeles, Les Snead, no tiene miedo de pagarle a los talentos de élite, aunque no siempre funciona: tuvo que despedir a Gurley en marzo antes de que la extensión masiva del corredor estrella entrara en acción.

Ramsey tampoco tenía ninguna duda de que había encontrado un hogar en Los Ángeles: fue a comprar casas lujosas durante un episodio temprano de la temporada actual de "Hard Knocks" de HBO, y dijo que el día en que Jacksonville lo cambió como "uno de los mejores días de mi vida ". Ramsey también se comprometió recientemente a donar $ 1 millón a Purpose Preparatory Academy, una escuela en su Nashville natal.

Los Rams tienen aproximadamente $ 34 millones en dinero muerto en su tope salarial esta temporada, en gran parte debido a los lujosos contratos otorgados a Gurley y al receptor Brandin Cooks, quien fue canjeado a Houston en la temporada baja apenas un año después de su contrato. En 2021, tendrán que comenzar a pagar las extensiones de Goff y Ramsey, dos de las cinco mejores selecciones del draft de 2016.

Los Rams también están discutiendo una extensión de contrato con el receptor abierto Cooper Kupp, una selección de tercera ronda en 2017 que ha jugado un papel importante en la ofensiva del entrenador Sean McVay. El profundo John Johnson también recibirá una extensión en algún momento pronto, pero el acuerdo de Ramsey hará que sea más difícil pagar a otro talento floreciente.

Es probable que Ramsey sea más que un simple esquinero esta temporada con los Rams, quienes contrataron al nuevo coordinador defensivo Brandon Staley para cambiar su esquema a pesar de una temporada defensiva por encima del promedio en 2019. Ramsey ha dicho que jugará varios roles en el nuevo defensiva, no solo como un esquinero de cobertura asignado a un receptor.

Ramsey es ahora una piedra angular de esa defensa junto con Donald, quien tiene un contrato de seis años y $ 135 millones hasta 2024.

Los Rams abren su temporada el domingo por la noche contra los Dallas Cowboys en el SoFi Stadium, su nuevo hogar.