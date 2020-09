Brady tumba a Kerber y avanza a cuartos de final

AP

NUEVA YORK

Jennifer Brady mantuvo su arrasador dominio en el Abierto de Estados Unidos y alcanzó los cuartos de final por primera vez.

Con su potente repertorio de goles, la estadounidense de 25 años dio cuenta 6-1, 6-4 de Angelique Kerber al iniciar la jornada del domingo. Brady, número 41 en el ránking mundial, impuso su autoridad con un abrumador forehand, llevándose el primer set en apenas 22 minutos.

Brady no ha cedido un solo set en el torneo y ha perdido apenas 19 juegos en sus cuatro duelos disputados.

Para la alemana Kerber, fue un final abrupto para una semana de resurgimiento. La campeona del US Open de 2016 no encontró soluciones ante ante la consistencia del saque y devoluciones de Brady.

Brady recibió tratamiento en la pierna izquierda cuando iba al frente 3-2 en el segundo set. Regresó a la pista con un vendaje en la pierna, pero supo seguir y liquidó el trámite en 1 hora y 28 minutos — su partido más largo del torneo.

Una de cuatro estadounidenses que siguen en carrera en el cuadro de sencillos, Brady disputará su primer partido de cuartos de final en un Grand Slam contra Yulia Putintseva.

Luego de ceder el segundo set, Putintseva azotó su raqueta. Pero el momento de frustración acabó de motivación para la número 35 del mundo: la kazaja acabó imponiéndose 6-3, 2-6, 6-4 ante la croata y octava cabeza de serie Petra Martic para acceder por primera vez a los cuartos de final del torneo.

Otro que asomará por primera en la ronda de cuartos es Alexander Zverev. El quinto preclasificado dio rienda suelta a su punzante saque, acumulando 18 ases, al someter 6-2, 6-2, 6-1 al español Alexandro Davidovich, disminuido por molestias en el tobillo derecho.

Zverev es el primer alemán que alcanza cuartos de final en el US Open desde Tommy Haas en 2007.