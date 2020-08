Azarenka se consagró en Cincinnati

ESPN.com

No habrá final femenina en el torneo de Cincinnati. Naomi Osaka se bajó del torneo y, de esta manera, se consagró Victoria Azarenka.

"Siento mucho tener que abandonar por una lesión. Me lesioné en los tendones de la pierna izquierda ayer durante el tiebreak del segundo set y no he podido recuperarme esta noche como me hubiese gustado. Esta semana ha sido muy emotiva y solo puedo agradecer todo el apoyo recibido", dejó el comunicado de la japonesa.

Azarenka se llevó sin resultado su vigésimo primer título de singles WTA, y el primero desde 2016. La veterana tenista ya triunfó en el 2013 en este torneo aunque ahora en otra ciudad.

Una de las tres madres del circuito (junto con Serena Williams y la rusa Vera Zvonareva), la número 59 del mundo se convirtió además en la campeona con el ranking más bajo en la historia del torneo.

Azarenka confirmó que en esta superficie se siente muy cómoda. Ganó 20 de sus 21 coronas. Solo tres jugadoras, en actividad, han ganado más títulos en singles en cancha dura: Serena Williams (47), Venus Williams (31) y la belga Kim Clijsters (31).