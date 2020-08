Víctor Chacón a la inmortalidad

Mario Emilio Guerrero

La elección de Víctor Chacón para ser exaltado al Pabellón de la Fa­ma del Deporte Dominicano re­sarce una vieja deuda que debió saldarse hace mucho tiempo y de­ja pendiente sólo suelto un eslabón en la ca­dena histórica que se inició con la conquista de la medalla de Oro en Centrobasket 1977. Esa última pieza que falta para hacer justi­cia a todos los competentes del equipo que logró esa portentosa hazaña del baloncesto dominicano tiene nombre y apellido: Héctor Báez. Sólo Báez no ha sido inmortalizado del selecto grupo que el colega José Oscar Fer­nández, desaparecido a destiempo, bautizó como “Los 12 Magníficos”. Lamentablemen­te, Báez, si finalmente recibe la distinción, no podrá disfrutarla en vida, ya que falleció, también prematuramente, hace unos años. Nunca he escuchado a nadie rebatir los mé­ritos de Báez para alcanzar la inmortalidad, pues los tiene de so­bra, pero hasta ahora su elección paradóji­camente no se ha pro­ducido. La exitosa ca­rrera de Víctor Chacón es harto conocida. Con una estatura de 6’9”, Chacón fue un exce­lente rebotero, gran re­boteador y buen ano­tador para su posición de centro. Integró la selección nacional en 11 ocasiones entre 1977 y 1990, conquistando medalla de Oro Centrobasket 77 y de Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978. Actuó como refuerzo en Puerto Ri­co, Brasil y Argentina, además de que jugó en España. En el baloncesto superior del Distrito Nacional compitió en 21 torneos con los As­tros, Arroyo Hondo, Fénix, Mauricio Báez y San Lázaro, coronándose campeón en cuatro ocasiones. Entre los líderes históricos del ba­loncesto capitaleño es segundo en tiros blo­queados (221), tercero en rebotes (1,570) y sexto en puntuación (3,272). Promedió 10.6 rebotes y 5.6 puntos por juego. Terminó con un impresionante porcentaje de tiros de cam­po de 58.6 y es miembro del exclusivo club que ha tenido una campaña con medias so­bre 20 puntos y 10 rebotes. Registro la ha­zaña vistiendo el uniforme de los Astros en 1978, cuando terminó con promedios de 21 puntos y 10.5 rebotes por juego. Los otros in­tegrantes de ese reducido círculo son los im­portados Ed Johnson, Willie (La Boa) Jones, Mario Butler y Mike Robinson, y los domini­canos Hugo Cabrera, Chicho Sibilio, Vinicio Muñoz, Evaristo Pérez, Jack Michael Mar­tínez y Frank Prats. No hay dudas de Víctor Chacón es un genuino inmortal.