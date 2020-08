Los no –hit de Dominicanos

Héctor J. Cruz

A raíz del juego sin hit lanzado esta semana por Lucas Giolito, de los Medias Blancas de Chicago, despierta interés renovar la información sobre los dominicanos que han producido el No-No.. Creanme que no es fácil producir un partido sin hit, y de hecho en la historia de Grandes Ligas la suma está en más o menos 350 . ¿Por qué es tan difícil? Porque en este deporte, usted le da duro y la bola va directo a las manos de una defensa. Y le puede dar flojo y cae en terreno de juego. Así de impredecible.

El lector Andrés Rodríguez solicita refrescar un poco los pitchers RD que han lanzado un no hit, son siete en total; Juan Marichal, Ramon Martínez, José Jimenez, Francisco Liriano, Ubaldo Jiménez, Ervin Santana y Edinson Vólquez. Aquí van algunos detalles.

JUAN MARICHAL: Gigantes de San Francisco, el 15 de junio de 1963 ante los antiguos Colts 45 de Houston en una victoria de 1-0. Marichal lanzó en MLB entre 1960-75, 16 temporadas, 14 para los Gigantes, 1 para Boston, 1 para los Dodgers. Su record fue de 243 ganados, 142 derrotas, 2.89 de efectividad. Tuvo 244 juegos completos (absolutamente anormal e increíble), y 52 blanqueadas. Tiene 82 años de edad y se mantiene al día en beisbol.

RAMON MARTINEZ: Tiene 52 años de edad, lanzó juego sin hit para los Dodgers vs. Los Marlins de Florida el 14 de julio de 1995. Ramón jugó entre 1988-2001, 14 temporadas, 12 para los Dodgers, 3 para Boston, 1 para Pittsburgh. Su record general fue de 135-88, 3.67, 37 jugos completos, 20 blanqueadas.

JOSE JIMENEZ: De San Pedro de Macoris, tiene ahora 47 años de edad. Lanzó no hit para San Luis el 25 de junio de 1999 ante Arizona. Jiménez jugó entre 1998-2006, solo 7 campañas: 4 en Colorado, 2 en San Luis, 1 en Cleveland._Su record fue negativo, 24-41, 4.92, con 2 juegos completos, 2 blanqueadas.

UBALDO JIMENEZ,: de 36 años, tuvo su juego sin hit para Colorado el 17 de abril 2010 frente a los Bravos de Atlanta en victoria de 4-0. Ubaldo está activo, aunque no lanza en MLlB desde 2017, pero recientemente intentó con Colorado. Ha actuado en el período 2006-17, 6 años en Colorado, 4 en Baltimore, 3 en Cleveland, y su marca es de 114-117, 4.34, 9 completos, 3 blanqueadas y 1720 ponches.

FRANCISCO LIRIANO, ZURDO: Está activo, de 36 años, aunque decidió no jugar este año por el Covid 19. Su carrera corre desde el 2005, y lanzó juego sin hit el 3 de mayo 2011 actuando para Minnesota ante Medias Blancas de Chicago. Jugó para Minnesota 7 años, Piratas 5, Toronto 2, Detroit, White Sox. Su marca está en 112-114, 4.15, 3 juegos completos, 1 blanqueada, que fue el no hit. Tiene 1815 ponchados.

ERVIN SANTANA;: de 37 años de edad, jugó entre 2005-19, total de 15 temporadas. Lanzó partido sin hit el 27 de julio 2001 para los Angelinos vs.Cleveland., Ervin ha actuado para los Angelinos 8 años, Minnesota 4, Kansas, Atlanta, White Sox. Su marca es de 149-127, 4.09, con 21 juegos completos, 11 blanqueadas.

EDINSON VOLQUEZ: Es el 7mo. hombre, ahora tiene 37 años de edad y está activo (y lesionado) con los Rangers de Texas, pero no volverá a actuar este año. Lanzó juego sin hit el 2 de junio de 2017 para los Marlins ante Arizona.. Su record general está en 95-89, 4.45, 4 juegos completos, 2 blAnqueadas. Ha actuado para Texas 5 años, Cincinnati 4, Kansas y San Diego 2, Dodgers, Piratas y Malins.

DE INTERES: Tremendo lío se ha armado en el deporte profesional de Estados Unidos. El tema es que la comunidad negra tiene alta presencia en la NBA ( mayoría de casi el 95%), en la NFL y mucho en beisbol. Y como se trata de un problema racial que afecta a toda la sociedad, los atletas blancos no quieren darles la espalda y muestran solidaridad.. Esto pinta feo para el presente, ¿y para el futuro? Mucho más feo… La pandemia, las muertes de negros por policías blancos, tremendas reacciones.. nada fácil el ambiente… En movimientos de ayer en MlB, los Yanquis sacaron de roster al lanzador Albert _Abreu, San Luis activó al lanzador Junior Fernández, los Orioles a Cesar Valdez y Seattle al inicialista José Marmolejos…Hasta ayer, los Medias Blancas de Chicago lideran la liga Americana en jonrones con 59, con José Abreu 12 y Eloy Jiménez 10… En la Nacional, los Dodgers son primeros con 62,San Diego 61.. Fernando Tatis jr. 13, Manny Machado 11… En mi columna de ayer cité a Pedro Strop en los Dodgers, me refería a Pedro Báez, asi que mi disculpa… Aquí les dejo un comentario del lector Juan Madera: … “Hace pocos años la ofensiva Dodgers estaba apoyada en latinos, Adrián Gonzales y Hanley Ramirez por mencionar algunos y no se dió el fruto final. Hay un síndrome peligroso en gran parte de nuestros beisbolistas latinos actualmente, y es que al conseguir el estrellato en el deporte, desde ese momento asumen posturas artísticas a la cual terminan dándole más importancia que a la deportiva y al parecer los Dodgers se están dando cuenta de ese fenómeno”