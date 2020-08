Todos reclaman justicia: Hubo 7 juegos postergados

MLB.com

El activismo de los jugadores de Grandes Ligas continuó por segundo día consecutivo este jueves, jornada en la que varios equipos decidieron no jugar.

El miércoles, se postergaron partidos en Milwaukee, San Francisco y San Diego cuando los jugadores votaron a favor de protestar el incidente en Kenosha, Wisconsin, en el que Jacob Blake fue baleado por un policía. El jueves se pospusieron siete duelos más: Rockies-Diamondbacks, Atléticos-Rangers, Mellizos-Tigres, Medias Rojas-Azulejos, Orioles-Rays, Filis-Nacionales y Marlins-Mets.

Los Twins, cuya ciudad de Minneapolis generó titulares a nivel nacional tras la muerte de George Floyd a manos de la policía el 25 de mayo, emitieron el siguiente comunicado luego de la postergación de su juego en Detroit:

“Los Twins de Minnesota se mantienen firme en su compromiso de utilizar nuestras plataformas para empujar la justicia racial y igualdad. Nosotros respetamos la decisión de nuestros jugadores al no jugar el partido de esta noche ante los Tigres de Detroit”.

La decisión de los Atléticos de no jugar se produjo luego de que el equipo debatiera brevemente si disputar o no el duelo del miércoles en Texas. El jueves, el equipo de Oakland estuvo unido en su decisión de no jugar el partido final de la serie ante los Rangers.

Los Medias Rojas y Azulejos hicieron una declaración colectiva:

“La persistente brutalidad policial y la disparidad social requieren atención inmediata y el enfoque de todos nosotros, no solamente los estadounidenses y canadienses de la raza negra. Respetamos la decisión de nuestros jugadores de crear consciencia sobre el racismo sistemático que contribuye a la violencia policial hacia personas negras, indígenas y de color en nuestras comunidades. Esperamos volver al terreno y usar nuestra plataforma más poderosa, nuestro juego, para amplificar nuestro mensaje exigiendo cambios significativos”.

El manager de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo, dijo, “He sido víctima del racismo. Sé que algunos jugadores también han sido víctimas de la discriminación racial. Si un jugador quiere usar su plataforma para pronunciarse sobre la injusticia racial, lo apoyo completamente”.

El capataz de Washington, Dave Martínez, dijo que los Filis y los Nacionales estuvieron unidos en la decisión de no jugar el jueves.

“Creemos en algo”, expresó Martínez. “Creemos en una causa. Todos queremos jugar – de eso no hay duda. Pero esto significa más, y es más importante para nosotros que salir a jugar ahora mismo”.

Los Orioles ofrecieron el siguiente comunicado en su cuenta de Twitter:

“Luego de más reflexión y diálogo, los jugadores de los Orioles han decidido no disputar el partido de esta noche contra los Rays, uniéndose a deportistas en todo el país en una demostración de solidaridad con las víctimas de la injusticia social y el racismo sistémico”.

Los Rays hicieron la siguiente declaración: “Como los Orioles, nuestro equipo contempló la decisión de jugar esta noche. Se tomó la decisión de no jugar, y apoyamos a todos equipos luchando por la justicia social y para ponerle fin al racismo sistémico”.

Por su parte, los Mets y los Marlins abandonaron el terreno de juego luego de guardar 42 segundos de silencio en la víspera del Día de Jackie Robinson.