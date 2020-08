Clase magistral dio Tim Tszyu a Jeff Horn

ESPN

Tim Tszyu se ha anunciado al mundo del boxeo con una actuación impresionante en Townsville, dominando al ex campeón mundial de peso welter Jeff Horn para permanecer invicto. El joven de 25 años, hijo de Kostya, realizó una clase magistral absoluta, dominando a Horn durante ocho asaltos antes de que la esquina de Horn tirara la toalla. La victoria ve a Tszyu retener sus títulos de peso súper welter WBO Global y Australian IBF y mejorar a 16-0 en su carrera. "Solo quiero que todos sepan que mi nombre es Tim, no el hijo", dijo Tszyu después de la pelea. "Todo el respeto a Jeff, es un oponente difícil. "(Pero) este es un deporte para hombres jóvenes. Dame competencia, alguien que pueda ponerme a prueba". Tszyu respondió muchas preguntas previas a la pelea, superando el estilo incómodo de Horn con precisión, tal como lo hizo su padre Kostya en la misma ciudad hace 23 años. Horn había salido balanceándose, pero Tszyu no tardó en asumir el control de la competencia. Golpeó a Horn con una serie de diestros y, a mitad del segundo asalto, Horn ya estaba jadeando por aire. Fue la tercera ronda donde Tszyu realmente se afirmó. Aterrizó una serie de golpes limpios, derribando a Horn dos veces.