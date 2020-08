Involucran a dueño de Washington en cultura de acoso

AP

WASHINGTON

El diario The Washington Post publicó el miércoles más ejemplos de acoso sexual en el ámbito laboral dentro de la organización del equipo de fútbol americano de Washington, así como declaraciones de que el dueño Dan Snyder estuvo involucrado personalmente. De acuerdo con el periódico, una exanimadora aseguró que Snyder la invitó a una habitación de un hotel con uno de sus amigos. Añadió que el ejecutivo Larry Michael grabó videos adicionales de las animadoras para el dueño, con material delicado, y que esas grabaciones no se hicieron públicas. Snyder publicó un comunicado en el que negó estas acusaciones específicas y dijo que no tuvo conocimiento de los incidentes sino hasta ahora.