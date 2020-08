También se posponen 3 juegos de Grandes Ligas, como protesta

AP

MILWAUKEE

Tres juegos de las Grandes Ligas se pospusieron el miércoles, como parte de las protestas encabezadas por deportistas de distintas disciplinas tras las heridas graves causadas por la policía al ciudadano negro Jacob Blake en el estado de Wisconsin el fin de semana. Se pospusieron los encuentros entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros en Milwaukee, entre los Marineros de Seattle y los Padres en San Diego y entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, unas horas antes del momento en que debían comenzar. Otros juegos de las mayores habían comenzado o incluso terminado ya cuando se anunciaron las dos posposiciones. Algunos peloteros, como los jardineros Jason Heyward de los Cachorros de Chicago o Matt Kemp Kemp de los Rockies de Colorado, decidieron mantenerse al margen de los encuentros que sus equipos disputaron. Los tres duelos pospuestos se realizarán el jueves, como parte de dobles carteleras. Pero persiste la posibilidad de que otros encuentros de las Grandes Ligas sean afectados —dos días antes de que se celebre el Día de Jackie Robinson. Las decisiones surgieron horas después de que los Bucks de Milwaukee no se presentaron en la cancha para el quinto partido de su serie de playoffs ante el Magic de Orlando en Lake Buena Vista, Florida, también en protesta por el caso de Blake. Dirigentes de la NBA anunciaron más tarde que los tres partidos previstos para la jornada se habían pospuesto. La WNBA, liga de basquetbol femenino, suspendió también la jornada. En el fútbol, cinco de los seis partidos de la MLS se aplazaron. “Ante el dolor en las comunidades de Wisconsin y más allá, tras los disparos a Jacob Blake, respetamos las decisiones de numerosos peloteros que decidieron no jugar esta noche. El béisbol de las Grandes Ligas sigue unido por un cambio en nuestra sociedad y será aliado en la lucha para poner fin al racismo y a la injusticia”, indicó la oficina de las mayores en un comunicado. Tony Clark, líder del sindicato de peloteros, se pronunció también. “En este momento crítico, los jugadores han sido profundamente afectados por los eventos recientes en Wisconsin y por hechos en otras partes del país”, manifestó. “Estamos orgullosos de la postura que han adoptado nuestros jugadores y seguimos comprometidos con el apoyo a sus esfuerzos para incidir en un cambio dentro de las comunidades de las mayores y más allá”. Blake recibió numerosos disparos de los policías en Kenosha, unas 40 millas (64 kilómetros) al sur de Milwaukee. El abogado de la familia dijo que Blake estaba paralizado, y que haría falta un “milagro” para que vuelva a caminar. Videos grabados mediante teléfonos celulares captaron el momento en que los agentes abren fuego contra Blake el domingo. El caso ha generado protestas en Kenosha y en otras localidades. “Los jugadores de los Cerveceros y de los Rojos han decidido no jugar el encuentro de béisbol de esta noche. En momentos en que nuestra comunidad y nuestra nación enfrentan tanto dolor, queríamos llamar la mayor atención posible hacia los asuntos que realmente importan, especialmente la injusticia racial y la opresión sistémica”, manifestaron los peloteros de ambos equipos mediante un comunicado conjunto. Dee Gordon, jugador de los Marineros, dijo que el equipo decidió de manera unánime que no disputaría su encuentro del miércoles. “Hay problemas serios en este país”, tuiteó Gordon. “Para mí y para muchos de mis compañeros, las injusticias, la violencia, la muerte y el racismo sistémico son algo profundamente personal. Esto está impactando no sólo a mi comunidad sino muy directamente a mi familia y a mis amigos. Nuestro equipo votó de manera unánime por no jugar esta noche. “En vez de mirarnos, espero que la gente se concentre en cosas que están ocurriendo y que son más importantes que el deporte”. Justin Dunn, pitcher de los Marineros, tuiteó: “Basta ya”. Incluyó una etiqueta alusiva al movimiento “Black Lives Matter”, así como una imagen de él y sus compañeros de raza negra con camisetas que muestran ese mismo lema.