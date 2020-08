El contraste, Los Dodgers

Héctor J. Cruz

¿Cuáles han sido los peloteros latinos que han comandado a los Dodgers en los últimos años en calidad de estrellas ? No han sido muchos, ni dominicanos ni boricuas ni venezolanos.

Mientras muchos clubes de Grandes Ligas prestan atención al jugador Caribeño, los Dodgers se enfocan en su material norteamericano, con excepciones. Ellos fueron los pioneros en construír un verdadero complejo deportivo para desarrollar peloteros ya firmados, hecho acontecido en 1987 por iniciativa de Rafael Avila y apoyo de Peter O”Malley . La academia, ubicada en el sector Guerra, al Este de Santo Domingo, todavía existe, pero parece que no produce mucho talento.

Han pasado los tiempos de los 80-90 con Pedro Guerrero, Raúl Mondesi, Pedro y Ramón Martínez, por ejemplo.

La escuadra de ahora está integrada por otro tipo de talento. Acaban de recibir a Mookie Betts, un jugador de cinco herramientas, lo obtuvieron en cambio con Boston, y le extendieron un pacto de 12 años por US$365 millones. Betts fue MVP en 2018 con Boston y también los ayudó a ganar la corona de ese año, y podría estar repitiendo hazañas similares en los próximos años. Betts lidera al club ahora con .293-11 -24.

Coddy Bellinger, inicialista y jardinero, tiene poder y lo muestra en cada campaña. Ahora con la presencia del Designado en la Nacional, los Dodegers se benefician pues cuentan con mucha gente en los jardines para alternar: Betts,Bellinger, Joc Pederson, A.J. Pollock, Chris Taylor, mientras Max Muncy se concentra en la inicial. El short es Corey Seagger, Justin Turner en tercera, Will Smith es cátcher.

El boricua Kike Hernández es una de las pocas figuras latinas de este año, también el curazaleño Kenley Jansen, su cerrador de los últimos tiempos, y están los lanzadores dominicanos relevistas Pedro Strop y Dennis Santana.Tienen dos pitchers mexicanos,Victor González y Julio Urías.

La ausencia de latinos no ha impedido que los Dodgers sean ganadores,. Han ganado la División Oeste por 7 años corridos, inclusive en 2019 cuando fueron eliminados en primera ronda por Washington. Perdieron las series mundiales de 2017 ante Houston y 2018 ante Boston.

Desde que llegaron a Los Angeles en 1958 han asistido a 11 series mundiales ganando 5. Su actual manager,Dave Roberts, está allí desde 2016 con 4 títulos corridos en su grupo y gran mérito.

Los Dodgers no ganan desde 1988, y tal vez les haga falta un poquito de sazón latino.

DE INTERES: ¿Saben cuál fue la noticia principal del miércoles? Nada que ver con jonrones, juegos sin hit, blanqueadas, el Covid 19 contagiando peloteros. Fue la suspensión de varios juegos en protesta por la agresión a tiros de otro negro en Estados Unidos, Jacob blake, en Kenosha, Winsconsin. El hombre está en estado crítico, pero las protestas están creciendo.. El hecho ocurrió a plena luz del día y delante de sus tres hijos.. ..También afectó los play offs de la NBa, empezando por Milwaukee Bucks..¿Qué significa eso? Que Estados Unidos enfrenta ahora diversos acontecimientos: las agresiones y muertes de ciudadanos negros por la policía, la pandemia, el huracán Laura, Donald Trump contra Joe Biden, y mucho más… Lucas Giolito, el pitcher que lanzó juego sin hit el martes para los Medias Blancas ante los Piratas, es un gigante de 6 pies 6 pulgadas y 240 libras. Este año tiene marca de 3-2 y 3.09, con 58 ponches en 43.2 innings..Está en Grandes Ligas desde el 2016, algo más de 4 temporadas, y su record general es de 30-28 con 4.46,. ¿Es un pitcher del montón? No es así, todavía está en desarrollo. El año pasado tuvo 14-9 y 3.41 de efectividad, con 228 ponchados en 166 innings. Tuvo una proporción de 11.6 ponches por 9 innings.. Como tiene 26 años de edad, es probable que en los próximos años se convierta en un estelar fijo… Los Bravos de Atlanta ganaron a los Yanquis 5-2 el primero de un doble choque ayer, y le rompieron la cadena de 20 victorias seguidas que tenia Gerrit Cole, desde mayo 22 del año pasado. Cole ahora tiene 4-1 y 3.51 de efectividad… Fue castigado por el 8vo., jonrón de Marcell Ozuna y el 5to. de Ronald Acuña Jr., un tablazo de 473 pies…. Está lesionado por diez días el jardinero Magneuris Sierra, de los Marlins.Sierra tiene de 36-10 , promedio de .278 con 7 empujadas y 4 robos… Cincinnati puso en asignación al lanzador Pedro Strop, quien había lanzado poco este año y se había mantenido lesionado. Strop tiene contrato caro de 1.8, y si tiene salud algún club lo tomará para el resto de la jornada… Ozuna, por cierto, tiene 8 cuadrangulares en un mes y pico, lo cual es buena proporción. Podría llegar a 15, aunque no es seguro porque esta segunda parte, que ya empezó, será bien “rapida”… Dave Roberts, el manager de los Dodgers, tiene 48 años de edad, así que podrá estar allí un largo tiempo, si no hay problemas.. La asistencia del equipo el año pasado fue de 3.9 millones, y están llevando más de 3 millones desde 1996.. Es una franquicia super…El dominicano más prominente, por longevidad, es Manuel Mota, quien sigue en la organización. Mota está allí desde 1969 y actualmente está relacionado con el departamento de relaciones comunitarias. Tiene 82 años de edad..

ENTRE LINEAS: ¿ Es cierto que el próximo torneo de beisbol invernal va con o sin fanáticos, que ya la decisión está tomada?. ¿Qué genera más ingresos, la TV-radio o las taquillas? ¿ Respetarán los peloteros dominicanos el protocolo relativo al Covid 19?.. ¿Qué pasará con las cadenas de radio y televisión de los equipos, transmitirán en el play o desde su hogar?.. ¿Terminó el pacto colectivo entre la Lidom y la Federación de Peloteros? Entérese de todo esto y más este domingo con Vitelio Mejía, presidente de Lidom, en La Semana Deportiva…¿Luis Polonia dirigente de una liga independiente en Puerto Rico? Es tremenda noticia. Hace mucho Polonia está esperando una oportunidad de dirigir en Lidom, y si yo fuera dueño de equipo le daría la oportunidad. Al menos, le otorgaría contrato de 3 años y lo dejaría allí tranquilo, hasta que me dé una corona..El sabe la estrategia del beisbol, tan solo debe trabajar en sus relaciones humanas pues manejar peloteros no es cosa fácil…