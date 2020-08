Partidos de playoffs de la NBA cancelados en medio de protestas de jugadores

LAKE BUENA VISTA, Florida

AP

Los tres partidos de playoffs de la NBA programados para este miércoles se pospusieron, y los jugadores de la liga eligieron boicotear en su declaración más fuerte hasta la fecha contra la injusticia racial.

Terminado: Juegos entre Milwaukee y Orlando, Houston y Oklahoma City y Los Angeles Lakers y Portland. La NBA dijo que los tres juegos se reprogramarían, pero no dijo cuándo.

La dramática serie de movimientos comenzó cuando los Bucks, el equipo de la NBA de Wisconsin, un estado sacudido en los últimos días por el tiroteo policial de Jacob Blake, un hombre negro, no tomaron la palabra para su juego de playoffs contra el Magic. Los equipos debían comenzar el Juego 5 de su serie poco después de las 4 pm, y los Bucks necesitaban una victoria para avanzar a la segunda ronda.

Los jugadores habían estado discutiendo boicotear juegos en la burbuja después del tiroteo de Blake en Kenosha, Wisconsin. El miércoles se programaron más discusiones entre jugadores de equipos que aún están en la burbuja, presumiblemente sobre cómo, o si, seguir adelante con la temporada, pero incluso antes de eso, los Bucks aparentemente decidieron que actuarían.

"Algunas cosas son más importantes que el baloncesto", tuiteó el vicepresidente senior de los Bucks, Alex Lasry. “La posición adoptada hoy por los jugadores y (la organización) demuestra que estamos hartos. Suficiente es suficiente. El cambio debe ocurrir. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros muchachos y respaldamos al 100% a nuestros jugadores, listos para ayudar y lograr un cambio real ".

Jeanie Buss, la gobernadora de los Lakers, agregó en un tweet: “Estoy detrás de nuestros jugadores, hoy y siempre. Después de más de 400 años de crueldad, racismo e injusticia, todos debemos trabajar juntos para decir que ya es suficiente.

Los Bucks permanecieron en su vestuario pasadas las 6 pm, más de dos horas después de que tomaron la decisión de boicotear. No quedó claro de inmediato por qué se quedaron en la arena.

Hay otros tres juegos de playoffs programados para el jueves. No estaba claro si se verían afectados. Varios jugadores de la NBA, incluido LeBron James de los Lakers, tuitearon mensajes exigiendo cambios y la cuenta oficial de Twitter de los Boston Celtics hizo lo mismo.

"No nos avisaron con anticipación sobre la decisión, pero estamos felices de solidarizarnos con Milwaukee, Jacob y toda la comunidad de la NBA", dijo el base de Orlando Michael Carter-Williams. "El cambio esta en camino."

Los jugadores y árbitros del Magic estuvieron en la cancha de baloncesto durante el juego, pero Milwaukee nunca tomó la palabra. Finalmente, todos los demás se fueron y el personal de la arena pronto se llevó las pelotas, toallas y etiquetas que estaban en las sillas de los jugadores.

El presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Chris Paul, del Oklahoma City Thunder, y el base Russell Westbrook, de los Houston Rockets, salieron de una conversación, poco antes de que se supiera que sus equipos también decidieron no jugar su juego programado el miércoles.

"Hoy estamos unidos con la Oficina de la NBA, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, los Milwaukee Bucks y el resto de la liga condenando el fanatismo, la injusticia racial y el uso injustificado de la violencia por parte de la policía contra las personas de color", el Magic y su grupo de propietarios , dijo la familia DeVos en un comunicado.

Exigir un cambio social y poner fin a la injusticia racial ha sido una parte importante del reinicio de la NBA en Walt Disney World. La frase "Black Lives Matter" está pintada en las canchas de la arena, los jugadores llevan mensajes que instan a que se cambien las camisetas y los entrenadores se ponen alfileres que exigen justicia racial también.

Muchos jugadores lucharon durante semanas sobre si era correcto jugar, temiendo que un regreso a los juegos desviaría la atención de las muertes de, entre otros, Breonna Taylor y George Floyd en los últimos meses.

Taylor, una mujer negra de 26 años, recibió un disparo mortal cuando los agentes de policía irrumpieron en su apartamento de Louisville, Kentucky utilizando una orden judicial de no golpear durante una investigación de narcóticos el 13 de marzo. La orden estaba relacionada con un sospechoso que no vivía. allí y no se encontraron drogas. Luego, el 25 de mayo, Floyd murió después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó una rodilla en el cuello del hombre negro durante casi ocho minutos, todo capturado en un video de un teléfono celular.

El escolta de los Bucks, George Hill, dijo después del tiroteo de Blake que sentía que los jugadores no deberían haber venido a Disney.

"Somos los que están siendo asesinados", dijo el entrenador de Los Angeles Clippers, Doc Rivers, quien es Black, en un emotivo discurso posterior al partido el martes por la noche. “Nosotros somos los que reciben los disparos. Somos a los que se nos niega vivir en ciertas comunidades. Nos han colgado. Nos han disparado. Y todo lo que haces es seguir escuchando sobre el miedo. Es asombroso por qué seguimos amando a este país y este país no nos ama. Y es simplemente, es realmente muy triste ".

Los Celtics y los Toronto Raptors se reunieron el martes para discutir el boicot del Juego 1 de su serie de semifinales de la Conferencia Este, que estaba programada para el jueves. Los miembros de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto también participaron en esas reuniones, y el alero de Miami Andre Iguodala, un dirigente sindical, dijo alrededor de las 2:15 pm que no creía que se hubiera finalizado un plan de boicot.

Menos de dos horas después, los Bucks no tomaron la palabra.

“Cuando se habla de boicotear un juego, la antena de todos sube”, dijo Iguodala. "Es triste que tenga que hacer amenazas como esa, no diría amenazas, pero debe estar dispuesto a sacrificar el dinero corporativo para que la gente se dé cuenta de que existe un gran problema".

Los juegos de la NBA pospuestos se produjeron en el cuarto aniversario de la primera protesta de Colin Kaepernick de "The Star-Spangled Banner" antes de un juego de pretemporada de la NFL. Kaepernick escuchó el himno en su primera protesta, que dijo fue para protestar contra la desigualdad racial y el maltrato policial a las minorías. luego se arrodilló durante el himno en el futuro.