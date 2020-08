La controversia sobre empujadas

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Albert Pujols ha remolcado su carrera 2087 en su gloriosa carrera, colocándose en el “ 2do. Lugar” de todos los tiempos, detrás de Hank Aaron, con 2297. Pujols ha dejado atrás a Alex Rodríguez, quien está en 3er. lugar con 2086.

¿Dónde surge la controversia? El origen está en la página BaseballReference, la más completa plataforma informativa que tiene este y otros deportes para Estados Unidos y el mundo. Resulta que los números oficiales que reconoce la MLB los ofrece la compañía Elias Sports Bureau, y de eso hace bastante tiempo.

Pero esta compañía no reconoce las 2214 empujadas del legendario Babe Ruth, quien desarrolló su carrera entre 1914 y 1935 para Boston y Yanquis.

¿Y por qué no reconocen los números de Ruth en este renglón? Porque la anotación oficial de las Empújadas en MLB empezó en 1920, cuando ya Ruth había agotado 6 temporadas. Es cierto que casi todas fueron como lanzador, con Boston, pero en 1919 agotó más de 400 turnos y se le acreditan 123 remolques.

En esos seis primeros años a Ruth BaseballReference le acredita 214 Empujadas, pero la MlB no lo acepta ni mucho menos Elias Sports.

Y llega la pregunta: ¿cómo hizo el calculo Baseball Reference para tener esas cifras de empujadas antes de 1920? Simplemente, supongo, fueron a las hojas de anotación.

A partir de 1903 se formó la llamada Liga Americana, el negocio quedó formado por dos ligas y ahí empezó la llamada Serie Mundial . ¿ Se dejará esto sin efecto algún día y al portentoso Ruth se le reconocerán sus méritos como Empujador en base a estos números?.- Tal vez si, tal vez no.

Ruth, mientras , está en un lugar privilegiado en la historia. Su alto promedio de bateo de .342 así lo dice, es tercero en jonrones con 714, 8 veces fue líder en Anotadas, 12 veces en jonrones, 5 en Empujadas, 11 veces en bases por bolas, en todas con más de 100.

De por vida, recibio 2062 bases por bolas y solo 1330 ponches, algo increíble, casi al 2 x 1.

De 1914 a 1919 fue lanzador para Boston, dos veces ganó más de 20 y su record general fue de 94-46, con 2.28 de efectividad. En salarios reunió más de US$800 mil dólares, y su mejor sueldo fue de 80 mil en 1931. Nació en 1895, murió en 1948 a los 53 años.

DE INTERES: Hasta ayer, Albert Pujols había actuado en 19 juegos solamente porque de vez en cuando le dan descanso o tiene molestias físicas. El está jugando con 40 años de edad y en su temporada número 20..En 76 turnos (hasta ayer), su promedio es de .211, 3 jonrones y 12 empujadas…Es decir, tiene 1 jonron cada 22 turnos, que es su proporción en los finales de su carrera. Eso mismo le ha pasado a muchos (tal vez menos a Barry Bonds). La señora Laura (la Tormenta ), llegará más temprano al área de Houston y fue suspendido el partido fijado para hoy entre los Astros y los Angelinos. Ha sido reprogramado para el 5 de septiembre en jornada doble..Miguel Andújar volvió a los Yanquis ayer, y también estuvo en las redes con la posibilidad de un cambio múltiple entre Reales y Nueva York.. A Andújar le conviene salir de allí y jugar regular en otro club pues calidad tiene de sobra…Juan Lagares fue activado en el roster de los Mets.El estaba en el campamento alterno, así que tendrá una nueva oportunidad de mostrar su calidad… El jardinero Cristian Paché fue asignado a liga menor por los Bravos de Atlanta..El novato participó en dos juegos y pegó 1 hit en cuatro turnos. Está debutando en las mayores…. Dice un reporte que los Cachorros de Chicago han ganado su juego número 11,000, que no es poca cosa. El club más ganador en la historia es Gigantes de San Francisco con 11,179… Eso es, en más de cien años para cada cual…Los Tigres de Detroit informaron ayer que tienen la camiseta número 10 para Leo Messi, si finalmente este sale del club Barcelona..¿Es chercha? Naturalmente, y el beisbol se integra a esa farándula…

ENTRE LINEAS: .Localmente, mucha gente contenta porque el gobierno dejó sin efecto la cancelación del señor Dagoberto Tejeda, una gloria cultural.. Dice el consultor jurídico , Antoniano Peralta, que fue un error, y se le acepta… Está bien que lo hayan reconocido porque ese tipo de persona son reliquia nacional….Felix Portes, el abogado de la joven Raysa Vasquez, víctima de “café caliente “en su rostro, habría pedido una indemnización de 6 millones de pesos… Así que el señor Jahziel Morel, ex empleado de los Nacionales de Washington, tendrá que “pitchar” buen juego pues esto es buen dinero (100 mil dólares)…¿Y si este señor paga ese dinero, igualmente va a prisión?..¿’El tema se torna económico, entonces?... Mucha gente alegre por la elección del ex baloncelista Victor Chacón al Pabellón de la Fama del deporte dominicano. Otros incómodos, porque el Pabellón sigue ignorando a Héctor Báez (f), a quien consideran con méritos suficientes…. Usain Bolt, leyenda del atletismo nativo de Jamaica, tiene Covid-19… Aquí, el gobierno anuncia que no exigirá pruebas PCR a los turistas, y eso forma parte de los planes de recuperación del turismo..¿Dinero o salud?..Tremendo lío..