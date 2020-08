Djokovic busca el boleto a semifinales en Cincinnati

ESPN

Miércoles con sabor a viernes. Esta vez, por el comienzo del US Open el próximo lunes, se vive una gran jornada de cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati en un día atípico. Y la gran atracción, sin público en el complejo de Nueva York del venidero Grand Slam, es Novak Djokovic.

El serbio, N°1 del mundo, ganó ambos choques en su regreso al circuito ATP, tras la inactividad oficial del circuito por la pandemia del coronavirus, sin contratiempos. Y estiró a 20 partidos su invicto de la presente temporada tan especial, con 18 éxitos hasta comienzos de marzo y dos esta semana.

El rival de Djokovic es el alemán Jan-Lennard Struff (34°), quien dio el golpe al eliminar al belga David Goffin (10°) en este certamen. Se enfrentaron ya tres veces y siempre ganó el líder del ranking, quien apenas cedió un set este año, en la primera rueda del Abierto de Australia que ganó.

De ganar, su adversario el jueves en semifinales puede ser el peligroso ruso Daniil Medvedev (5°), defensor del título en Cincinnati y tercer sembrado, quien se mide con el español Roberto Bautista Agut (13°). El único duelo entre sí quedó en poder del último.

En tanto, el canadiense Milos Raonic (30°, ex-N°3 ATP) juega con el serbio Filip Krajinovic (32°) y el vencedor se topará en la otra semifinal con el griego Stefanos Tsitsipas (6°) o el gigante local Reilly Opelka (39°). Estos dos cruces no tienen antecedentes oficiales en el circuito profesional.

Partidos del miércoles

Cuartos de final Daniil Medvedev (RUS) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) Novak Djokovic (SRB) vs. Jan-Lennard Struff (GER) Milos Raonic (CAN) vs. Filip Krajinovic (SRB) Reilly Opelka (USA) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)