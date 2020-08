Combo latino de los Indios

También los Indios de Cleveland tienen su combo latino. Llama la atención que el infield entero está conformado por latinos, y si usted quiere añada al receptor, a quien muchos consideran un hombre que actúa “fuera de los límites del campo. ¿Es así eso?

Cleveland tiene de cátcher al boricua Robert Pérez (liceísta hace dos años), en primera y tercera a los dominicanos Carlos Santana y José Ramírez, el venezolano César Hernández en segunda y el boricua Francisco Lindor en el short.

Además, hay otros dos jugadores que prácticamente han formado parte del equipo regular en sus 28 primeros partidos (tienen 17-11, hasta anoche). Son ellos los dominicanos Franmil Reyes, más que todo Designado, y el jardinero Domingo Santana, quien puede jugar en el left o el right (22 juegos).

Muchos critican que los equipos de Grandes Ligas acumulen muchos latinos pueden dicen que entre ellos mismos se convierten en una distracción. Pero los gerentes buscan “calidad”, y con alguna frecuencia ocurre esto. No se olvide que fueron tres dominicanos los que más aportaron al triunfo de Boston en 2004 (David Ortiz, Pedro Martínez y Manny Ramírez). En 2007, en su segunda corona, estuvieron Manny, David y Julio Lugo en el short, porque ya Pedro pertenecía a los Mets.

Carlos Santana todavía no empieza a batear en su adecuada forma (promedio en .187, 3 jonrones, 13 empujadas), pero el resto va bien, incluyendo a Lindor, Ramírez y Hernández. Franmil ha mejorado mucho, parece que está más concentrado pues presenta promedio en .290, con 6 jonrones y 18 empujadas.

Hay otro latino en Cleveland, el venezolano Carlos Carrasco, el hombre que viene de vencer un cáncer hace dos años. El forma parte de la rotación regular, que tiene a Shane Bieber en una labor fuera de serie con 5-0, 1.11 de efectividad, en 40.2 inninngs, solo 25 hits, 65 ponchados y la oposición le batea.175. Tiene frecuencia de ponches de 14.4 por cada 9 innings, extraordinario.

Cleveland tiene una historial desagradable. En los últimos tiempos han estado en postemporada con frecuencia, y su última serie mundial, 2016, perdieron ante los Cubs en 7 juegos. Su último título fue en 1948 ante Bravos de Boston, pero han perdido sus tres últimas series mundiales.

Ahora tienen esperanza en su “combo latino”, y podrían ser ganadores de la división Central, que luchan con Minnesota y White Sox.

DE INTERES: Los Indios de Clkeveland han ganado solo dos series mundiales en su h historia de más de 100 años. Aparte de 1948, habían ganado en 1920 a Brooklyn Robins, el equipo o nombre original de Brooklyn Dodgers, ahora Los Angeles Dodgers…Perdieron en 1997 ante Florida Marlins, en 1995 ante Bravos de Atlanta y en 1954 ante Gigantes de Nueva York…Terry Francona, el manager, llegó allí en 2013 luego de una larga estadía de 8 años con Boston..Francona ha tenido éxito con los Indios, inclusive los llevó al clásico de octubre del 2016, aunque fueron derrotados por Chicago Cubs....

Su marca en Cleveland es de 655-.505 y ganaron tres años seguidos la División Central, entre 2015-17…,Brad Hand es el cerrador del equipo con 7 salvados….La tormenta Laura anda por territorio de Estados Unidos y el jueves es esperada en el estado de Texas.,Los Angelinos estarán jugando allí a partir de hoy , cuando tendrán doble choque frente a Houston… Han adelantado el partido que correspondía al jueves para este martes,….Los Mets de Nueva York enfrentan una semana super activa. Este martes retornan a juego luego de casi una semana fuera por casos del Covid-19-…Tienen hoy doble juego vs. Miami, el viernes otro doble ante los Yanquis y repiten dos veces vs. Yanquis el domingo…. Daniel Vogelbach es un inicialista de Seattle que ha sido cambiado a los Azulejos de Toronto. El tiene este año de 53-5 para .095 de promedio, pero algún brujo le habría dicho a los Azulejos que él sería otro hombre allí… Solo así se explica…Los Piratas pusieron para asignación al jardinero cubano Guillermo Heredia, quien tenia una ofensiva de 16-3 para.088… Parece que no cabía en los planes del club…..Los Yanquis pusieron en lista de lesionados al infielder Gleyber Torres y al lanzador James Paxton…Ellos esperan que esté de regreso hoy Aaron Judge, su principal bate, cuando inician una serie en Atlanta…Los Yanquis vienen de perder la serie completa ante los Mets, y previamente fueron barridos en casa por Tampa Bay….Están de regreso al roster regular de los Marlins Lewin Díaz , jardinero y el pitcher Jorge Guzmán.. Díaz debutó la semana pasada y tuvo de 8-2, Guzmán también apareció en un juego como relevo…Manny Machado se calentó, fue factor en la seguidilla de 7 victorias al hilo de San Diego, y se ganó el premio Mejor de la Semana.. Tuvo promedio de .393, 3 jonrones, 9 empujadas… Quiso quitarle un poquito de figureo a su compañero Fernando Tatis Jr., quien se estaba robando el show.

ENTRE LINEAS: En la política dominicana, es común escuchar de los funcionarios frases como “Por instrucciones del Presidente de la República…”o , mejor esta: “porque así lo desea el Presidente de la República”..¿Cuánto desaparecerán esas frases en el aparato gubernamental?... Jazhiel Morel es el nombre del joven que tiró dos vasos de café caliente al rostro de una joven vendedora en una cafetería de estación de gasolina. Muchos quieren justificarlo, pero no veo forma de que esto no pueda ser penalizado..¿Y qué derecho tiene alguien de hacer eso? ¿Cómo se llama eso?.. Ese joven pertenecía al staff de los Nacionales de Washington aquí y de inmediato lo cancelaron….El era administrador de la academia de Washington aquí, una posición alta y de mucha responsabilidad..……Tremenda violencia en la ciudad de Paris luego de la derrota del Paris Saint Germain ante Bayer Munich..¿Y por qué? Son culturas poco comprensibles en esta parte del mundo..Aqui no importa quien gane o pierda, se dan sus “cuerdas”, a veces hay sus trompones, pero nada de violencia social…Será el 18 de septiembre cuando inicie el año escolar, desde el hogar, nadie para las escuelas.. El Gobierno invertirá 27 mil millones en el operativo, para que ustedes vean que no somos tan “pobres”…Es un lujo….Ojalá que la inversión resulte bien, porque llenar las escuelas de niños y adolescentes con esta pandemia es un riesgo muy grande..

