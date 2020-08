Inicia el FdG Golf Tour 2020

“El golf competitivo es muy valorado ente los golfistas nacionales, y a eso se debió el éxito del Golf Channel AM Tour RD. Al desaparecer la franquicia quisimos darle continuidad y organizar un tour puramente dominicano avalado por nuestra empresa, la cual cuenta con mas de 20 años en la organización de los principales torneos del país. Estos eventos garantizan las más estrictas medidas de seguridad, distanciamiento físico y prevención de la salud. Gracias a los jugadores que confiaron en esta apuesta que reinicia el golf de competencia en el país”, señaló Felix Olivo, Director del Tour.

Los jugadores tuvieron palabras de elogio para el evento, destacando las medidas de salud y los protocolos de distanciamiento implementados, entre los que figuran las salidas por tee time, carrito individual para cada jugador, la manipulación de los kits y loa alimentos y bebidas, la entrega de la tarjeta de score vía WhatsApp, y la premiación virtual.

Ganadores: Andrés Marranzini, Mario Saviñón y Enrique Rodríguez (Don Marcos Flight), Yoshiro Igushi y Ramón Reyes (Villalona Flight), Alejandro Valdez, Alvaro Olivo y Carlos Alfaro (Toñito Flight), José Miguel Olivero, Patrick Danesin y Emirrig Marín, (Lizarazo Flight), Paul Marinko y Rafael Luciano (Ubaldo Flight), Cecilia Rosado, Mariel Villalona y Binky Hurtado (Brenda Flight).

El evento contó con el patrocinio de la sucursal Azua de BM Cargo, AmeriRent, Hospifar, La Aurora Cigars, Cerveza Canita, y el soporte de Puntacana Resort and Club. La próxima edición será el 19 de septiembre en el Ocean’s Four Golf Course de Playa Nueva Romana.