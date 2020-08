¿Un out vía 8-1? Tenía que ser Laureano

AP

OAKLAND

Pareciera que hay algo con los Angelinos que hace que el dominicano Ramón Laureano siempre tenga una genialidad defensiva bajo la manga. El cañón que tiene Laureano por brazo estuvo en exhibición nuevamente el domingo contra los Angelinos en el Coliseo. Tras un sencillo para abrir el tercer inning de Tommy La Stella, Laureano se lanzó para intentar tomar un globito bateado por Mike Trout. La bola entró de un bote en el guante de Laureano, y el patrullero de los Atléticos rápidamente tiró un laser a segunda para hacer out a La Stella. El disparo fue increíble desde varios puntos de vista. Laureano pasó la bola con rapidez del guante a su mano derecha y estaba completamente fuera de balance, cosa que no le impidió hacer un tiro perfecto. Sin embargo, lo más sorpresivo del lance fue el hombre que estaba cubriendo la segunda base: el dominicano Frankie Montas, abridor de los Atléticos, que hizo su mejor imitación de un campocorto para completar el raro out por la vía 8-1. El tiro del domingo fue la nueva obra de la colección de grandes momentos de Laureano contra los Angelinos a la defensiva en los últimos años. En una serie anterior este año entre los dos equipos en el Angel Stadium el mes pasado, Laureano hizo una jugada increíble para robarle un jonrón a Brian Goodwin que habría empatado el juego.