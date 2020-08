Abreu pega cuatro Hrs. consecutivos y empata récord

AP

CHICAGO

El cañonero de los White Sox, José Abreu, igualó un récord de Grandes Ligas al volarse la cerca por cuarto turno consecutivo en el partido del domingo contra los Cachorros. La hazaña de Abreu fue la 43ra ocasión en la historia de las Mayores que un jugador ha pegado un jonrón en cuatro visitas al plato consecutivas. Con el bambinazo de 449 pies de distancia y velocidad de salida de 107.6 millas por hora, según Statcast, Abreu ahora encabeza la Liga Americana con 11 vuelacercas y 28 remolcadas. Además, lleva seis jonrones en la serie contra el equipo del Norte de Chicago, luego de pegar dos el viernes y tres el sábado, que ahora son la mayor cantidad para un jugador de los Patipálidos en cualquier serie en la historia de la franquicia. “Eso es simplemente el resultado del trabajo duro de todos los días”, dijo Abreu después del juego. “Nunca estoy satisfecho con lo que hago. Siempre pienso que puedo hacer las cosas mejor. Yo puedo hacer más. Por eso es que trabajo duro”. “Definitivamente se siente bien hacer algo así. Pero hubiese preferido haber ganado hoy. Batallamos. Hicimos lo mejor que pudimos, sencillamente nos quedamos cortos. Fue un buen juego. Estoy feliz por lo que hice, pero es un poco agridulce porque no ganamos”. Abreu también empató a Matt Carpenter de los Cardenales con la mayor cantidad en una serie contra los Cachorros. "No cambié mi enfoque, ni mi plan", aclaró Abreu. “Tomé esos turnos con la misma mentalidad y el mismo plan, porque yo sé lo que tengo hacer para conseguir resultados. Esos jonrones no afectaron mi plan, ni mi mente". El récord de MLB por la mayor cantidad de cuadrangulares en un trecho de tres partidos es siete, que logró Shawn Green con los Dodgers. Abreu es el sexto jugador en la historia en volarse la cerca en un transcurso de tres encuentros, viéndose por última vez del 1ro al 4 de junio del 2003 por parte de Jeff DaVanon.