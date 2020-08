Neymar con una oportunidad de gloria

AP

ISBOA (AP) —

Neymar finalmente tiene su gran oportunidad de brillar. Tiene el chance ahora de demostrar que no necesita a Lionel Messi para pagar el mayor trofeo de clubes en el fútbol. El chance de demostrar que Paris Saint-Germain acertó cuando lo escogió para que lo guiase al cetro europeo. Tiene el escenario para mostrar que puede ser el mejor en el mundo. El domingo, el brasileño estará en la final de la Liga de Campeones contra Bayern Múnich. Fue con la Liga de Campeones en mente que el club francés y su dueño qatarí pagaron un récord de 22 millones de euros (más de 260 millones de dólares entonces) para adquirir al astro brasileño de Barcelona hace tres años. Neymar fracasó en sus dos primeros intentos para conquistar Europa con el PSG, con lesiones impidiéndole jugar en momentos decisivos. Una lesión en un hueso del pie derecho puso fin a su campaña en el 2018 y otra lesión en un pie la temporada siguiente le dejo fuera de la serie de octavos de final en la que PSG fue eliminado por Manchester United. “En la tierra con una lesión en el 2018. En la tierra con una lesión en el 2019. En la tierra sintiéndome agradecido en el 2020”, dijo Neymar en Instagram esta semana, junto con fotos de él lesionado en las dos campañas previas y entonces jubiloso por la victoria del martes en semifinales contra Leipzig. “Dos años consecutivos sufriendo una lesión en momentos cruciales para mí y para mi equipo. Ahora estoy completamente recuperado y con la capacidad de ayudar a mis compañeros en la mejor forma posible. Estoy increíblemente feliz. Estoy muy, muy feliz”. Neymar dio el pase para uno de los goles en la victoria de 3-0 sobre Leipzig que envió al PSG a la final por primera vez. “Hicimos historia, pero no vamos a parar ahora. Queremos más”, dijo en su mensaje. “Buscamos el trofeo”. El astro brasileño de 28 años ya ganó un cetro de la Champions en el 2015, como compañero de equipo de Messi en Barcelona, cuando el club español ganó su quinta corona. Neymar brilló en el torneo y fue crucial en la final contra Juventus, anotad uno de los goles en el triunfo de 3-1. Pero ese era el equipo de Messi y fue el argentino quien eventualmente se llevó el Balón de Oro ese año, un galardón que Neymar siempre ha dicho que quiere ganar. De acuerdo con reportes de la prensa, una de las razones por las que se fue de Barcelona fue para salir de la sobra de Messi para poder ser el líder en otra parte.Y tenía sentido hacerlo en el PSG, el rico club francés que había avanzado de la fase de grupos en la Champions cinco veces, pero no podía pasar de cuartos de final.

PIE DE FOTO El astro del PSG Neymar celebra tras la victoria de 3-0 en el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra RB Leizig en Lisboa. (AP)