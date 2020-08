Filis agrega relevistas Workman, Hembree, Hale

MLB.com

Así que la oficina principal de los Filis hizo una serie de movimientos este viernes para mejorar su atribulado bullpen. Por la tarde, adquirieron al diestro David Hale, Brandon Workman, Heath Hembree, Nick Pivettade los Yankees por el prospecto derecho Addison Russ. Unas horas después, los Filis adquirieron el cerrador de los Medias Rojas. y diestro , más $ 800,000 y un futuro jugador a ser nombrado o más efectivo para diestros , a quien la organización alguna vez consideró un candidato destacado en la rotación, y el derecho Connor Seabold , un prospecto prometedor que ocupa el puesto 23 en el sistema de los Filis . El efectivo en el intercambio de Boston mantuvo a los Filis justo por debajo del umbral del impuesto de lujo, que han trabajado para mantenerse por debajo.

Significa que los Filis podrían terminar de hacer movimientos antes de la fecha límite de cambios del 31 de agosto.

"Tienes que dar algo para conseguir algo y no hay muchos relevistas de calidad disponibles en este momento en este mercado", dijo el gerente general de los Filis, Matt Klentak, sobre los intercambios. "Creemos que estamos leyendo el mercado y tratando de dar un salto porque no sé si habrá muchos relevistas que cambiarán de manos en los próximos 10 días".

Las mejoras se necesitaban desesperadamente. Los Filis no se dirigieron a su bullpen en la temporada baja, y regresó para morderlos. El bullpen entró el viernes con una efectividad de 8.07 en 21 juegos, que fue la marca más alta en el béisbol. Ningún bullpen de los Filis tuvo una efectividad más alta en 21 juegos desde 1938 (10.26 de efectividad), según Elias Sports Bureau.

Los Filis comenzaron la temporada con grandes expectativas. Klentak dijo en noviembre que "es hora de ganar ahora mismo". Dijo el viernes que no sentía ninguna presión personal para mejorar el bullpen ya que la frustración ha aumentado dentro y fuera de la organización.

"Mira, creo que esta es una temporada única", dijo. “Nuestra ofensiva ha estado anotando carreras y nuestros titulares han sido bastante buenos. Creo que el bullpen era el área que debíamos abordar. Me gustaría pensar que en cada temporada que he estado aquí, al menos en los años que hemos estado luchando acercándonos a la fecha límite, hemos hecho cosas para abordar lo que creemos que son nuestras mayores necesidades. Ya sea por presión o cualquier otra cosa, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como oficina principal es evaluar a nuestro equipo, averiguar cuáles son nuestras necesidades e identificar la mejor manera de abordarlas. No creo que hayamos hecho nada más que eso ".

No está claro cómo el manager de los Filis, Joe Girardi, usará a Workman, quien es la pieza más importante en los acuerdos. Podría cerrar o tender una trampa a Héctor Neris. Workman, de 32 años, tiene efectividad de 4.05 y cuatro salvamentos en siete apariciones esta temporada. Se fue de 10-1 con una efectividad de 1.88 y 16 salvamentos en 73 apariciones el año pasado. Será agente libre después de la temporada.

Hembree, de 31 años, es un lanzador duro con su recta con un promedio de 94 mph. Tiene marca de 2-0 con efectividad de 5.59 en 11 apariciones. Se fue de 1-0 con una efectividad de 3.86 en 45 apariciones el año pasado. No puede convertirse en agente libre hasta después de la temporada 2021.

Workman y Hembree podrían unirse a los Filis antes del fin de semana. Hale podría estar en el bullpen el sábado.

"Creemos que tanto Workman como Hembree van a entrar y realmente darán un impulso a nuestro grupo", dijo Klentak. “Y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Esta temporada es única por varias razones. Es el 21 de agosto y, sin embargo, estamos aproximadamente a un tercio del camino de una temporada corta. Por un lado, podemos ver esto como si nuestras adquisiciones comerciales solo tuvieran seis semanas para presentarnos este año, pero por otro lado, puede verlo y decir que estarán con nosotros durante dos tercios de la temporada."

Hale, de 32 años, fue designado para asignación el lunes, cuando los Yankees activaron al cerrador Aroldis Chapman de la lista de lesionados. Hale tiene efectividad de 3.00 (dos carreras limpias en seis entradas) en cinco apariciones.

"[Hale] puede ayudarnos a tender un puente [de titular a cerrador], y creo que también lo usaremos un poco más tarde", dijo Girardi. “Es un tipo de tres lanzamientos [que] tiene un cambio realmente bueno. También tiene una bola quebrada. Ha tenido cierto éxito en el bullpen de los Yankees, y probablemente fue víctima de tener un bullpen muy profundo ”.

El intercambio cierra el libro sobre Pivetta, de quien la oficina principal esperaba grandes cosas de su entrada en 2019. Pero Pivetta nunca comparó sus talentos con consistencia. Perdió su trabajo en la rotación y saltó del bullpen a Triple-A, incluido este año. A los cazatalentos les gusta Seabold, pero los Filis necesitaban hacer algo para mejorar la pluma y él resultó ser el costo de hacer negocios.