Oakland sin grandes estrellas

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

La nómina de los Atléticos de Oakland ocupa el lugar 23 este año con una inversión de US$103.2 millones ( que baja al 37% por Covid-19). Eso se debe a que ellos juegan mucho a lograr resultados en base a la Sabermetría, pues son especialistas en tener a jugadores de segunda que desempeñen variados roles, y que sean eficientes..

Kris Davis , el Designado y ocasional jardinero, tiene pacto de 2 años por US$33 millones, y viene siendo el más caro. Stephen Piscotty juega en contrato de 6 años por US$33.5 millones (2017-22), el relevista mexicano Joaquim Soria 2 años por US$15 millones, el short stop Marcus Semien 1 año por US$13 millones, y así va la cuenta.

La rotación del equipo la forman Mike Fiers, Sean Manaea, el dominicano Frankie Montás , Jesus Luzardo, un zurdo nativo de Perú, que se ha aparecido en Grandes Ligas en forma sorpresiva. Y también Chad Bassit, con el cerrador Liam Hendricks.

En su ofensiva tienen a Davis, Piscotty, el inicialista Matt Olson, el antesalista Matt Chapman,. Y junto a ellos Semien, en el short, más el dominicano Ramón Laureano, estrella de la defensa en el jardín central y con buen bateo. Tanto Laureano como Montás juegan bajo el salario mínimo, pero cuando se hagan famosos el club los cambia o los deja irse a la agencia libre.

Así es Oakland: pocos jugadores estrellas, y sin embargo siempre están en play off.

LOS ALOU: Una historia interesante de este club es que los tres Alou (Felipe, Mateo y Jesús), jugaron con ellos a principios de los 70, cuando estaban en los finales de sus carreras.

Felipe llegó allí en 1970 procedente de los Bravos de Atlanta, que lo habían cambiado en diciembre del año anterior. Esa temporada del “70 Felipe fue regular agotando 575 turnos, promedio de .271, 8 jonrones, 55 empujadas. En 1971 tuvo solo 2 juegos pues lo cambiaron a los Yanquis el 9 de abril.

Mateo fue el segundo con Oakland. Llegó procedente de San Luis, el 27 de agosto de 1972 actuando en 32 partidos. Fue a la serie mundial contra Cincinnati y bateó de 24-1. En noviembre fue cambiado a los Yanquis.

Jesús fue parte de Oakland en 1973, comprado a Houston en el mes de marzo. Actuó en las series mundiales: 1973 (de 19-3) y 1974 (de 1-0), y en marzo de 1975 lo dejaron libre.

DE MLB: Siete partidos han celebrado los Yanquis y Tampa Bay este año, y la serie está 6-1 a favor de Tampa..¿Se puede creer? Además, Tampa se ha colado al primer lugar de la División Este Liga Americana con marca de 17-9, pasando los Yanquis al segundo con 16-9… Los chicos del manager Kevin Cash estuvieron en Yankee Stadium para una barrida de tres por primera vez desde 2014… La semana pasada les ganaron 3 de 4, y ahora completaron..Los Yanquis tienen en lista de lesionados a Aaron Judge, Giancarlo Stanton y D.J. LeMhieu, y parte de sus principales hombres no están bateando, entre ellos el venezolano Gleyber Torres (1 Hr,.y promedio en .130).. Gary Sánchez empieza a dejarse ver, tiene 5 jonrones, pero batea para .132..Ayer bajaron nuevamente a Miguel Andújar , quien tiene de 21-2 agotando turnos en el left… También se fue a lista de lesionados el relevista Zack Britton, con 8 salvados en ausencia del cubano Aroldis Chapman.. Este ya está en acción, pero la debilidad ofensiva es notable.. Los Astros de Houston tienen racha de 8 victorias y experimentan una notable mejoría, y se acercan al primer lugar. Los Astros aplicaron barrida de 4 a Colorado, con una victoria final ayer 10 por 8.,El record del club es de 15-10, y Colorado está en 13-12..Houston tiene en tercera base a un pelotero llamado Abraham Toro, nacido en Canada...Un nuevo lío con el Covid 19 surge en los Mets, se anuncian dos positivos, un jugador y un empleado. Fueron suspendidos los juegos de ayer jueves ante los Marlins y el de hoy ante los Yanquis, se harán pruebas urgentes para ver cómo anda la situación…. Cal Ripken Jr., el hombre de más juegos jugados seguidos en la historia del beisbol (2,131), tuvo una conferencia de prensa ayer para anunciar que se había curado de cáncer de próstata.. Dice que se operó en marzo último y que lo hace público ahora para llevar un mensaje de aliento y un alerta a los hombres para que no se descuiden…Teoscar Hernández sigue produciendo para Toronto. Ayer disparó su 8vo. Jonrón en la victoria de 9-8 sobre los Filis…Eloy Jiménez sigue caliente, pegó también su 8vo. mientras White Sox vencía a Detroit 9 por 0. Jiménez tiene 19 empujadas y cada día toma más confianza.. Otros dos novatos dominicanos llegaron a los Marlins de Miami., Se trata del lanzador Sixto Sánchez, que dizque lanza a 100 millas, y del jardinero Jesús Sánchez..Ambos son de los Toros del Este en el país…Los Bravos de Atlanta reciben esta noche a Filadelfia, y ahí podría debutar el jardinero Cristian Paché.,..El miércoles, Manny Machado pegó grand slam a Texas decretando triunfo de San Diego en el décimo inning… Un jugador de los Padres pegó grand slam por tercer día seguido (antes Fernando Tatis jr. el lunes,Wil Myers el martes), y eso no sucedía desde 1895, según un reporte histórico…Ah, alguien está pidiendo que el juego de vitilla sea declarado Patrimonio de la Humanidad…¿Alguien puede explicarse? ¿Y qué otros juegos pudiéramos incluír en ese disparate?.

DE INTERES: Mis condolencias para Cristóbal Marte, a quien le falleció una hermana mayor en la ciudad de Miami, Ivanna Marte Hoffiz..Estaba enferma, hace mucho tiempo…. También falleció el comunicador y empresario Chino Estrella, en Nueva York..Aqui en Santo Domingo, el amigo Ingeniero Napoleon Aracena, con quien compartí asientos de palcos en el estadio Quisqueya los últimos 25 años.. Mucha gente del medio liceísta , deportivo y del Codia lo conoce….Dice Cristóbal Marte que Luisin Mejía no ha manejado correctamente el tema de su presidencia y su deseo de alejarse del COD, porque debió hacerlo hace dos años a través de la asamblea de federaciones..Y le mete fuego al sistema deportivo nacional y a los presidentes federados que permanecen eternamente en sus puestos..Vealo este domingo en La Semana Deportiva…