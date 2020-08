Juego de Estrellas de la NBA está en duda

AP

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU.

El fin de semana del Juego de Estrellas de 2021 en Indianápolis es poco probable que se lleve a cabo según lo programado actualmente y la NBA reveló el lunes que el gran número de habitaciones de hotel que fueron reservadas por la liga y sus invitados ya fueron liberadas. El próximo Juego de Estrellas está programado para el 14 de febrero de 2021, aunque la incertidumbre del calendario de la NBA debido a la pandemia del coronavirus ha dejado demasiadas preguntas sin respuesta sobre la campaña 2020-21. La liga espera iniciar la próxima temporada en diciembre, pero eso no es un hecho. juegos de la NBA, otro factor a considerarse en la decisión y que deberá tomarse sobre el fin de semana del Juego de Estrellas de la próxima temporada. “Dada la incertidumbre en torno al calendario para la temporada 2020-21 de la NBA, nostros y los Pacers de Indiana informamos a nuestros hoteles aliados en Indianápolis que el Juego de Estrellas 2021 de la NBA difícilmente se llevará a cabo en el fin de semana del Día del Presidente, para que puedan hacer otros arreglos”, indicó la oficina de comunicaciones de la NBA. “Más adelante se dará a conocer mayor información sobre el calendario de la próxima temporada”. La televisora de Indianápolis WISH fue la primera en reportar la cancelación de reservaciones de hotel de la NBA. La NBA eligió a Indianápolis como sede del Juego de Estrellas de 2021 en diciembre de 2017. La ciudad no ha albergado el evento desde 1985, cuando lo organizó por única ocasión. Las autoridades locales han dicho que el impacto económico del fin de semana del Juego de Estrellas en Indianápolis podría ser de 100 millones de dólares.