Halep se perderá torneo US Open

AP

Nueva York

La rumana Simona Halep, campeona de Wimbledon, anunció el lunes que se per­derá el U.S. Open dado que prioriza su salud y prefiere permanecer en Europa en medio de la pandemia del coronavirus.

Halep, actualmente la nú­mero dos del mundo, alzó el título del Abierto de Pra­ga el domingo.

“Después de sopesar todos los factores involucrados y ante las circunstancias ex­cepcionales que estamos vi­viendo, he decidido que no viajaré a Nueva York para jugar en el @usopen”, escri­bió Halep en su cuenta de Twitter. “Siempre he dicho que pondría mi salud en el centro de mi decisión y por ello es que prefiero quedar­me y entrenar en Europa”.

Seis de las ocho mujeres que encabezan el ranking de la WTA no participarán en Nueva York.