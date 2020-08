Otro… sin corona

Yoel Adames

@yoeladamesF.

Desde que Ignacio Espinal enfrentó a Miguel Canto por la faja mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Mérida, casa del campeón, surgió una frase que jamás se ha apartado del argot boxístico dominicano; claro, parece un mérito, pero no lo es. Yo la considero desconcertante y desgraciada, llena de injusticias y consecuencias negativas insospechadas.

La frase es: “Campeón sin corona”. La gente no se imagina cuando expresa esas tres palabras, los miles de cosas que dice… ¿Usted quiere saber qué significa realmente? Busque en las redes sociales que siguen el boxeo, los comentarios de expertos y fanáticos sobre el nuevo ‘campeón sin corona’ de la República Dominicana, el peso ligero Jackson Mariñez.

El sábado, él debió entrar con mucho honor al cuadro de monarcas universales del país, por demás al grupo selecto de los que han ganado coronas con marca invicto, los comentaristas de la TV (ESPN), tronaron, el presidente de la AMB que avalaba la corona interina, Gilberto Jesús Mendoza llamó desde su residencia para decir que había llevado la pelea y que su votación fue 116-112 a favor de Mariñez y en contra del cubano Rolando Romero, un joven con una Marca de 11-0, con 10 KOs., eso era lo único que tenía, fuerza bruta, cero técnica, ¿no sé qué cubano era ese que no sabe boxear? Él no tenía plan, no sabía qué hacer y Mariñez, que subió cuidándose de sus golpes, fue tomando confianza y jugó con él literalmente. Yo vi las acciones al 2x1, eso significa 8 rounds para el dominicano y 4, para el cubano. Otros vieron la pelea más abierta para el dominicano: 9-2 y hasta 10-2.

La gente ha dicho tantas cosas sobre el boxeo y su dirigencia, pero el 99% es impublicable, han arrojado las críticas más ácidas y tienen razón, una pelea cerrada puede irse a cualquiera de los lados, pero cuando alguien domina claro y prácticamente da una paliza, ya que en el último cuarto de combate el dominicano le abrió una herida en la ceja a Romero, quien se “plumió”, se acobardó, perdió la ofensiva y Mariñez le faltó el respeto a su pegada y entró al cuerpo a cuerpo a golpearlo. ¿Cómo fue que ganó Romero? ¿El boxeo perdió el filtro? ¿Esos jueces vieron otro combate o los mandaron a votar por el protegido de Floyd Mayweather Jr.?

LOS JUECES: Los señores Glenn Feldman anotó 116-112; Frank Lombardi 118-110 y Dan Trella 116-113, los tres a favor del cubano. El problema no es que ellos vieron la pelea de forma amplia a favor de Romero, y los dominicanos la vieron amplia para el suyo, para Mariñez; no, no, no, ese no es el problema… El problema de estos señores es que solo ellos tres en todo el mundo vieron ganar a Romero, quien se asustó cuando Jimmy Lennon Jr. lo anunció como ganador y campeón. ¿Verdad, y el FBI, ya no se mete en estos casos? ¡Qué pena caramba!.

LAS VICTIMAS: En diciembre de 1975 los amantes del boxeo en el país sufrieron una amplia decisión en contra de Ignacio Espinal ante el campeón mosca CMB, Miguel Canto, con diferencia de 6 y 7 puntos. Ahí nació ese grupo ampliado por Héctor Ray Meléndez, Adriano –Nani- Marrero, Johnny de la Rosa, Reyes Antonio Cruz, Manuel de Js. Herrera, Victoriano Damián Sosa, Francisco Lorenzo, Norbelto –Meneito- Jiménez y Jackson Mariñez. ¿Quién sigue?