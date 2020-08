Arrestan a bicampeón olímpico por cocaína

AP

OSLO, Noruega

Petter Northug, bicampeón olímpico en esquí de fondo, admitió que tenía cocaína en su poder y conducía a exceso de velocidad y bajo el efecto de sustancias. La estrella noruega, que obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y conquistó el campeonato mundial 13 veces, se retiró del deporte en 2018. “Cometí un grave error”, escribió Northug, de 34 años, en Facebook. “Conducía demasiado rápido y fui trasladado a la sala de emergencias para una prueba sanguínea. Además, la policía encontró una pequeña cantidad de drogas en mi casa. Se trata de cocaína”. Después de ser detenido por exceso de velocidad, la policía registró su hogar y halló la cocaína. El lunes, la fiscal Silje Haugerstuen Bergsholm dijo a la agencia de noticias noruega NTB que Northug enfrenta cargos preliminares por conducir a 168 km/h en una zona de límite de 110 km/h, conducir bajo el efecto de una sustancia y posesión de narcóticos. Los cargos preliminares representan un paso previo a la presentación de cargos formales. De momento no se fijó una fecha para una audiencia ante un tribunal. “Siento desesperanza y temor por lo que sucederá en el futuro, e increíblemente apenado con todos aquellos a que he decepcionado, de nuevo. Sé que ahora será un caso penal. Entonces asumiré la responsabilidad de lo que he hecho”, escribió Northug el viernes, un día después del incidente. En 2014, Northug estrelló su auto en Noruega mientras conducía alcoholizado. Huyó del lugar y posteriormente ofreció disculpas por el accidente en que un pasajero sufrió fractura de clavícula.