Maríñez no sabe lo que vieron los jueces

Juan Arturo Recio

El mundo del boxeo continúa asombrado con la decisión que otorgó a Rolando Romero el campeonato interino de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la pelea en contra del dominicano Jackson Mariñez, durante la noche del sábado.

La decisión ha sido ampliamente cuestionada y criticada por otros boxeadores, así como por personas involucradas al boxeo, fanáticos e inclusos periodistas, quienes señalan que el dominicano fue el verdadero ganador del combate.

En una conversación exclusiva para ESPN, Jackson Mariñez habló sobre su apreciación del combate y de cómo siente que fue el verdadero ganador de la noche.

“La pelea yo la vi nueve rounds a tres. No sé qué estaban viendo los jueces, incluso uno lo dio como que perdí por mucho. El referí también me trató mal, me metía la mano en el estómago, me empujaba como se vio en la pelea, par de veces me empujó. No le llamaba la atención con cosas que él (Romero) hacía con el codo, cosas que él nos explicó en el camerino que no debíamos hacer; nada de eso”.

El atleta reiteró que por momentos sentía que el arbitraje no fue el más adecuado y que con solo ver el combate, se puede apreciar dicha situación.