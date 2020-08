San Diego busca camino del éxito

Héctor J. Cruz

Es posible que los Padres de San Diego estén utilizando esta pequeña campaña de 60 juegos para buscar algo grande en 2021. Es impredecible que lo hagan este mismo 2020 , es decir asistir a una serie mundial del Covid-19, y quién sabe si son campeones. Como sea, esta es una campaña con asterisco (se juega el 37% del calendario regular de 162 partidos).

Ahora, que San Diego está metido entre los mejores de la liga. En su división, está detrás de los Dodgers y Colorado, pero respecto de la liga está delante de todos los que ocupan del tercer puesto en las otras divisiones.

Este club , nacido en 1969, ha estado en dos series mundiales y en ambas ocasiones ha tenido malos records. Perdieron en 1984 1-4 ante Detroit, y luego se fueron en blanco 0-4 ante los Yanquis 1998.

Para este año, el manager es Jayce Tingler, nombrado en el invierno de 2019-20 cuando ya se había comprometido con el Escogido, ,pero sin haber iniciado el torneo dominicano. Tingler tiene apenas 39 años de edad, y está en su primera experiencia de MLB..

Este club tiene varias estrellas, el más brillante de todos Manny Machado, quien tiene contrato de 10 años por US$300 millones. Van solo 23 juegos de la actual temporada, y Machado no ha explotado, aunque tiene 5 jonrones y 13 empujadas, pobre promedio de .214.

Este año, sin embargo, las luces las tiene Fernando Tatis Jr., quien muestra su clase en el short stop y también en bateo, con 9 jonrones , 21 empujadas y promedio por encima de .300. (El sábado, San Diego perdía de Arizona 7-3 en el noveno, dos outs, Tatis pegó cuadrangular de 3, pero el juego se quedó ahí,. 7 por 6 para Diamondbacks).

Otro pelotero importante es el inicialista Eric Hosmer, pero ha estado tímido en el bateo. Tienen a Austin Hedges de receptor con bateo en .129, y su ayudante Francisco Mejía batea .079.Entre los dos batean .208, aunque usted no lo crea. Tienen también al intermedista Jurickon Profar (.185), a los buenos jardineros Trent Grisham., Tommy Pham y Wil Myers, ambos llegados de Tampa.

La rotación. Chris Paddack, el cibaeño Dinelson Lamet, Garret Richards y Zach Davis, con un monton de relevistas.

San Diego puede ir a play off este año porque van 16, pero más que que todo se proyectan para un futuro cercano.

DE MLB: Fue el sábado cuando debutó el novato Lewin Díaz, de 23 años, el dominicano número 800 en Grandes Ligas, de acuerdo al registro que llevan varios colegas periodistas. Díaz, nativo de Santiago, entró de emergente por los Marlins de Miami y pegó hit ante los Bravos de Atlanta..Eloy Jiménez.. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Ahora son diez, y los mismos Medias Blancas lo habían hecho el 14 de agosto del 2008 con Jim Thome, Paul Konerko, Alexei Ramírez y el criollo Juan Uribe..Y lean este dato: los cuatro tablazos de ayer fueron conectados al mismo pitcher, un texano llamado Roel Ramírez…El manager de los Cardenales se quedó mirando los palos todo el tiempo, sin sacar a su lanzador..¿Por qué?...En movimientos de ayer, los Mets llamaron al lanzdor Franklyn Kilomé y pusieron para asignación al infielder Brian Dozier… Los Mets perdieron su tercer juego corrido ante los Filis, esta vez con marcador de 6-2..Los Mets caen a 9-14, los Filis mejoraron a 8-9..Robinson Canó sigue estable, pegó de 4-2 y su promedio sube a .383…. Pedro Severino, cátcher de los Orioles, está ardiendo. Ayer disparó de 4-3 , incluyendo su 5to. jonrón con 18 empujadas, promedio en .333…Los Orioles, sin embargo, perdieron ante Washington 6 por 5… Los Indios de Cleveland siguen ganando, triunfaron en su tercer juego seguido 8-5 sobre Detroit y tienen 13-9…El héroe fue Franmil Reyes, con par de jonrones y suma 5….Los Yanquis colocaron al infielder D.J. LeMahieu inactivo por diez días, Toronto activó al infielder Santiago Espinal y Texas al jardinero Danny Santana…,

DE INTERES: Un domingo muy activo este domingo en Dominicana con el traspaso de mando al nuevo presidente Luis Abinader..Así finalizan 8 años seguidos del Partido de la Liberación Dominicana, y 8 por parte de Danilo Medina. Abinader, de 53 años, tiene grandes retos inmediatos pues recibe un país anormal por la pandemia del Covid-19..Asi que el Estado debe enfocarse a resolver este problema de inmediato, a corto plazo, si es que se puede, porque ahora aquí están falleciendo 25 personas por día y las camas de intensivos están llenas..Es decir, más que la chercha de la corrupción el problema es ese ..Cómo resolverlo?..Francisco Camacho, ingeniero y presidente de tae kwon do,.cumplió un logro de ser Ministro de Deportes, para lo cual trabajó buenos años en política. ..El es presidente federado, y ya le dijeron unos simpaticos que puede quedarse con los dos cargos porque por ahí hay otro país pequeño con la misma situación…No creo que esté prohibido, pero el sentido común dice que debe delegar la posición federada a otro, mientras sea Ministro… También están el chisme de la ex juez Mirian Germán contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez,el Secretario de Estado Usa , Mike Pompeo, vino a decir algunas cositas a Danilo, a Abinader y al presidente de Haiti…Asi que este lunes empieza nueva vida en el país, porque hay nuevo partido Gobernante…aunque los peledeistas no lo crean.

El siguiente cuadro me lo envía el amigo Antonio Puesán, con los debutantes dominicanos cada 100..

1.- Osvaldo Virgil, NYG, 1956

100.- Hipólito Peña, PIT, 1986

200.- José Parra, LAD,1995

300.- Carlos Casimiro, BAL, 2000

400.- Leo Nuñez, KC, 2005

500.- Victor Marte, KC, 2009

600.- José E. Ramirez, CLE 2013

700.- Ramón Torres, KC, 2017

800.- Lewin Díaz, MIA, 2020