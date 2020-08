Softbol fija elecciones para completar proceso

Santo Domingo

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) anunció para este mes de agosto la celebración de los procesos electores en las asociantes que no pudieron cumplir con las disposiciones estatutaria, que establece que debieron ser en el primer trimestre de este año, por los protocolos de sanidad establecidos para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. El presidente de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista, indicó que el comité ejecutivo estableció en su última reunión mensual, que los procesos serán presenciales, con una duración de cuatro a seis horas en lugar de dos, por la membresía de cada asociación. De igual manera se estableció que los votantes no se reunirán en asamblea, si no que los delegados de manera individual serán registrados por la comisión electoral, ejercerán el voto y se retirarán del local, para evitar aglomeraciones y de esa forma cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias dirigidas a evitar la propagación del coronavirus. La normativa reglamenta el proceso y establece que el padrón electoral de cada provincia deberá ser depositado en las oficinas de la Fedosa y que en cada comicios debe estar presente un miembro de su comité ejecutivo presidiendo la Comisión Electoral, preferiblemente el director regional de la institución. De igual manera, cada asociación deberá hacer su convocatoria con por los menos 15 días de antelación; designar abogado notario para la Asamblea Eleccionaria, quien al final del proceso elaborará un acta que firmará junto al presidente y el secretario de la Comisión Electoral. Podrán elegir y ser elegidos los delegados de clubes, ligas y equipos que estén registrados en cada organización, como establece el reglamento electoral y los estatutos de cada institución. Los nuevos miembros ejecutivos de las asociaciones del país, tendrán la responsabilidad de conducir el desarrollo de la disciplina por espacio de cuatro años. Recordó que para optar por cualquier puesto en el ejecutivo de las asociaciones, los aspirantes deber haber hecho vida deportiva en la demarcación y tener un comportamiento moral y ético y no haber sido suspendido por ninguna otra organización deportiva nacional. Los comicios se harán bajo el sistema de plancha, las cuales deberán ser entregadas a la comisión electoral, 72 horas antes de los sufragios, con los miembros que establezcan los reglamentos en cada caso y en todos los casos las votaciones serán secretas y en una primera convocatoria será con la mayoría presente de los delegados inscritos y en una segunda, con los delegados presentes sin importar la cantidad y al final, ser registradas en las alcaldías de cada lugar.