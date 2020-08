Lillard y Blazers avanzan a serie clasificatoria

AP

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU.

En momentos en que su campaña se extinguía, Damian Lillard decidió que era tiempo de disparar, pese a que uno de sus pies estaba tocando el logotipo cerca de la mitad de la cancha. Lo consiguió. Y unos minutos después, cerca del mismo lugar, el base perpetró un robo clave, que constituyó la mejor jugada defensiva del partido. Lillard colocó así a Portland en la serie clasificatoria a los playoffs, al aportar 42 puntos en el duelo que los Trail Blazers ganaron el jueves 134-133 a los Nets de Brooklyn. “Sentí que debíamos hacer las cosas con urgencia, con energía, con ritmo, con todo. Simplemente pensé que nos estábamos jugando algo”, comentó Lillard. Los Blazers aseguraron el octavo puesto de la Conferencia del Oeste sólo después de que Caris LeVert, quien anotó 37 puntos por Brooklyn, falló un disparo justo cuando el tiempo expiraba. Portland se medirá el sábado con Memphis, el noveno del Oeste. Si los Grizzlies ganan, habrá un encuentro decisivo el domingo. En caso de que los Blazers ganen ese primer encuentro, no habrá necesidad de realizar un segundo. El ganador de la serie obtendrá el pasaje final en el Oeste y chocará en la primera ronda de la postemporada ante los Lakers de Los Ángeles, los líderes de la conferencia. Portland comenzó la jornada en el octavo sitio, pero pudo haber quedado fuera de las posiciones de playoffs con una derrota, puesto que Memphis y Phoenix ganaron más temprano. Si los Blazers hubieran perdido, los Suns los habrían rebasado en el noveno sitio. Pero Lillard no estaba dispuesto a permitir que los Blazers cayeran, luego de prodigar 51 y 61 puntos en sus dos partidos anteriores. Esta vez, no sólo aportó encestes sensacionales, sino estupendas jugadas defensivas. A 1:12 minutos del final, cuando Portland se aferraba a una ventaja de un punto, Lillard persiguió a LeVert para despojarlo del balón.

CAE RACHA DE SAN ANTONIO LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — La rutina de Gregg Popovich pareció normal. Se reunió con sus asistentes para definir la estrategia, antes de hablar con sus jugadores durante las pausas en los partidos. Pero la situación era muy distinta. Por primera vez desde abril de 1997, los Spurs disputaron un encuentro sabiendo que no podían avanzar a los playoffs. La racha de los Spurs, de 22 apariciones consecutivas en la postemporada, se cortó el jueves, cuando San Antonio quedó sin posibilidad alguna de avanzar a la serie clasificatoria en la Conferencia del Oeste. San Antonio, que había empatado un récord con sus 22 participaciones seguidas en los playoffs, quedó eliminado oficialmente cuando Memphis derrotó a Milwaukee, mientras que Phoenix completó de manera invicta su participación de ocho encuentros en la reanudación de la campaña de la NBA dentro de la “burbuja” con un triunfo sobre Dallas. Esos encuentros acabaron poco antes de que San Antonio disputara su último compromiso de la temporada, frente a Utah. Los Spurs necesitaban que los Grizzlies o los Suns cayeran para tener alguna oportunidad de colarse en la serie clasificatoria que comenzará el sábado y definirá el último boleto a la postemporada. Más tarde, sin nada que ganar, San Antonio cayó por 118-112 ante Utah. Rayjon Tucker anotó 18 puntos por el Jazz, mientras que Jarrell Brantley añadió 13. Utah triunfó pese a que prescindió prácticamente de sus titulares. Donovan Mitchell aporto 11 puntos en 11 minutos. “No sirve de mucho mirar al pasado”, dijo Popovich. “Cualquier éxito que hayamos tenido se debió a que contábamos con estupendos jugadores”. Keldon Johnson sumó 24 unidades para encabezar a siete jugadores de los Spurs que consiguieron cifras de dos dígitos. Marco Belinelli y Luka Samanic anotaron 16 unidades por cabeza. La racha de 22 años seguidos clasificándose a los playoffs empató la lograda por Filadelfia, como la más larga en la historia de la NBA. Los 76ers, que comenzaron como los Nationals de Syracuse antes de mudarse a Filadelfia, se clasificaron cada año a los playoffs de 1950 a 1971. Tras la eliminación de San Antonio, la racha vigente más larga de participaciones en los playoffs pertenece a los Rockets de Houston. Disputarán la postemporada por octavo año consecutivo a partir de la próxima semana.

MEMPHIS 119, BUCKS 106 En momentos en que se jugaban la supervivencia, Jonas Valanciunas y Ja Morant formaron equipo para hacer historia y mantener encendidas las esperanzas de playoffs de los Grizzlies. Valanciunas y Morant lograron “triples dobles” y Memphis venció el jueves 119-106 a los Bucks de Milwaukee. Los Grizzlies se aprovecharon de la ausencia del astro Giannis Antetokounmpo, suspendido por propinar un cabezazo a un rival, y avanzaron a la serie clasificatoria del fin de semana. “Estoy feliz de que hayamos respondido”, dijo Valanciunas. “Mostramos carácter. No nos vamos a casa. Vamos a pelear hasta el último segundo”.

SUNS 128, MAVERICKS102 LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — Los Suns hicieron todo lo posible y estuvieron perfectos en la burbuja. No fue suficiente. Devin Booker anotó 27 puntos y Phoenix les pasó por encima a los Mavericks de Dallas el jueves, por 128-102, con lo que mantuvo temporalmente vivas sus esperanzas de alcanzar la postemporada como el único equipo invicto en el reinicio de la campaña. Pero esas ilusiones quedaron rotas horas más tarde, cuando Portland superó a Brooklyn por un punto. Dario Saric encestó 16 unidades, mientras que Cameron Payne y Cameron Johnson agregaron 15 cada uno para los Suns. Phoenix podía avanzar a la serie por el octavo boleto a los playoffs, que se realizará el sábado, si los Trail Blazers caían ante los Nets. “Simplemente estoy agradecido por el esfuerzo y el crecimiento de este equipo”, dijo Monty Williams, entrenador de los Suns. Otra posibilidad para Phoenix era que Memphis cayera más temprano. Pero esa premisa tampoco se dio, y los Grizzlies chocarán con los Blazers. “Mentiría si les dijera que no estaba viendo ese partido”, dijo Williams en referencia al encuentro de Memphis. “Simplemente les pedí a mis jugadores que se enfocaran en el partido, pero yo mismo volteé a ver cómo iba el otro en cuanto les dije eso”. Dallas ya había asegurado enfrentar a Los Clippers de Los Ángeles en los playoffs, por lo que limitó el tiempo de juego de sus titulares. Luka Doncic llegó al encuentro promediando 32 puntos, 11 rebotes y 11,3 asistencias en la “burbuja”. Ante Phoenix tuvo 18 unidades en poco más de 13 minutos.

PIE DE FOTO Damian Lillard (0), de los Trail Blazers de Portland, abraza a Tyler Johnson, de los Nets de Brooklyn, tras el partido del jueves 13 de agosto de 2020, en Lake Buena Vista, Florida (AP Foto/Ashley Landis, Pool)