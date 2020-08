“Juiciosos”

Carolina Cruz de Martínez

Los deportes profesionales son una caja de Pandora cuando se trata de relaciones humanas. Nunca sabemos como algo se puede vi­rar o tornar y eso trae mucha des­confianza, desconcierto y una actitud ‘moca’ todo el tiempo. El saber en quien confiar y co­mo hacerlo va de la mano de mucho discer­nimiento y tacto. No todo el mundo aunque sonría está de tu lado.

Las dinámicas de interacción dentro de un terreno no son las mismas que fuera de ello. Fuera de ello priman otros intereses, otros poderes que no tienen que ver con las habi­lidades corporales individuales. Fuera del te­rreno se cuecen otros huevos que buscan en­lazar y hacer tropezar al más sagaz. Fuera del terreno es otro juego de grandes ligas en el que se usan otras estadísticas y donde gana el que más habilidad exhiba, y esa habilidad no tiene nada que ver con pichar, batear o en­cestar. Esta, incluso, es una habilidad más ba­sada en caer “en gracia” que en ser eficiente o en dejar dividendos para el atleta o cliente.

No todos son amigos de todos. Hay que saber escoger. El atleta no tiene porque dejarse en­gañar, seducir o conquistar de una vez. Hay que ser selectivo, escoger a quien dedicarle tiempo, contarle los secretos, darle el acceso y dejar entrar suavecito. En el juego fuera del terreno no se puede ser agresivo, precipitado ni rápido, los negocios y propuestas hay que analizarlos y sopesarlos. De nada sirve haber ganado un buen dinero en la lomita o el pla­to si al final se pierden en un mal movimiento generado fuera del terreno.

Al principio todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, todo el mundo tienen bue­nas propuestas y todo el mundo cree que ge­nera. La realidad es que el mundo da muchas vueltas, que hoy se puede ser cabeza y más adelante estar en la parte trasera, que hoy se puede estar empleado y mañana sin un cen­tavo. En tiempos como este, más que nunca, hay que ser precavido, cauteloso, juicioso y austero en extremo.

“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 1 Corintios 10:12 RVR1960