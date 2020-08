¿Está Luis Rojas en silla caliente?

Héctor J. Cruz

Los Mets de nueva York tienen marca de 7-11 (hasta anoche), y ocupan la última posición de la División Este Liga Nacional. Aunque esta corta temporada hay 16 puestos para clasificar a play off, si usted en último en su grupo naturalmente no tiene chance alguno.

Luis Rojas, “el hijo de Felipe”, está dirigiendo por vez primera en su carrera, debutando con un equipo de le exigente ciudad de Nueva York. No es lo mismo ser manager allí que en Kansas City, Milwaukee, Pittsburgh,San Diego o cualquier otra ciudad de mercado pequeño.

Pero a Luis le tocó porque tiene varios años dirigiendo en liga menor de la organización, es un producto de los Mets, y el año pasado fue coach de control, de calidad del club mayor.También, su posición fue apresurada y sorpresiva luego que los Mets tuvieron que romper el contrato del boricua Carlos Beltrán, quien había sido contratado para el 2020 en pacto de 3 años.

¿Por qué anularon dicho pacto? Porque Beltrán fue parte como jugador de los “tramposos” Astros de Houston de 2017 (los ladrones de señales), y también estuvo entre los culpables por la investigación de MLB.-

Pero, vale decir que Luis no tiene ahora el equipo que le habían preparado. En la pausa, los Mets añadieron a dos lanzadores de la agencia libre, Michael Wacha y Rick Porcello, para unirlos al dos veces ganador de Cy Young Jacob deGrom, al zurdo Steven Matz, el segundo estelar Noah Syndergaard y a Marcus Stroman.

También, reforzaron su cuerpo de relevo, tenían al boricua Edwin Díaz, al dominicano Jeurys Familia, añadieron al criolloDellin Betances, entre otros. En la ofensiva, contrataron finalmente al utility Eduardo Núñez (solo pudo actuar en un juego pues se lesionó), y confiaron en el buen regreso del cubano Yoenis Cespedes (estuvo en 8 juegos y la semana pasada anunció que no volvería por el Covid-19.

El tema es que Syndergaard descubrió que su codo no servía y le hicieron la operación Tommy John, y no volverá hasta el próximo año. Porcello está flojo (1-2,5.68), Wacha 1-2 y 6.47 y se lesionó, Stroman estaba fuera y decidió no actuar por el virus, y deGrom es la única luz, con 2-0 y 2.45.

Pete Alonso pegó 52 jonrones el año pasado y ahora trajo un bate mojado ( (.197-2-), Robinson Canó está fuera por lesión, y asi van las cosas. ¿Es culpable Rojas? Claro que no, las culpas van hacia todos esos problemas y al gerente general Brodie Van Wagenar (es teoría mia y del colega Tenchy Rodríguez)=.

Lo lógico ahora es esperar a finales de agosto a ver si los Mets han tenido reacción.

DE MLB: Anoche, en el primer inning de Mets y Nacionales, Juan Soto pegó otro cuadrangular super largo, de 466 pies , superando por tres pies uno que había conectado hace par de días en su parque. Fue tremendo show, y el muchacho sigue hacia arriba. Fue su tercer jonrón de la campaña, que él inició tarde porque estaba afectado por el Covid-19.,.. El otro, Mike Trout, la volvió a sacar en la derrota de los Angelinos 4-8 ante Oakland. Trout ha dado jonrón en 7 partidos seguidos, incluyendo dos el pasado lunes 10. Tiene 8 cuadrangulares, y ya casi alcanza a Aaron Judge, de los Yanquis, quien tiene 9.. En ese encuentro, Ramón Laureano se “robó” un jonrón, y en el 8vo. Inning dio sencillo remolcador de dos vueltas para ampliar la ventaja de los Atléticos… Fue un día de provecho para algunos dominicanos…Starling Marte pegó de 5-3, incluyendo su 2do. Jonrón , en la victoria de Arizona 13-7 sobre Colorado.. Ketel Marte, su compañero, pegó de 4-2 y tiene alto promedio de .338..Marte batea para .369, mientras Arizona está con 8-11 en ganados y perdidos..Willi Castro jugó la antesala de Detroit, bateó de 4-3 y 6 su primer jonrón del año..Eloy Jimenez disparó su 5to. jonrón , mientras los Medias Blancas vencían a Detroit 7-5..Tim Anderson fue el guía con ofensiva de 4-4…Dellin Betances tiene efectividad de 8.31 en su breve labor con los Mets, y Jeurys Familia está en 5.68…y así no se puede..Ellos son clave en ese relevo del equipo.. Anoche empezó lanzando Huascar Ynoa, por Atlanta ante los Yanquis, pero solo pudo hacer 3 outs.En el segundo recibió jonrones seguidos de Gary Sánchez y Clint Frazier…

DE INTERES: En los últimos días circulan muchos chismes a lo interno del Comité Olímpico Dominicano sobre el asunto de si Luisin Mejía dejará la presidencia en diciembre y dará paso al primer vicepresidente , Antonio Acosta..Hace un trío de semanas le pedí a Luisin una entrevista para aclarar el asunto, pero ni caso me hizo… ¿Y qué piensa Acosta sobre este asunto?..Es interesante el tema, por lo institucional. Este domingo en La Semana Deportiva tendremos una entrevista con Acosta, a ver qué dice sobre ese lío, y sus declaraciones serán contundentes… También hablará del caso Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.,..Este lunes 17 empiezan los play off de la NBA, y parece que todo va bien… Ayer sus ejecutivos informaron que han realizado 342 pruebas en la burbuja y que todas dan negativo…Aquí, las noticias son terribles… 25 muertos y más de mil nuevos infectados..¿Hasta cuándo?..