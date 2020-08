¿ Y en qué está dinastía de Houston?

Héctor J. Cruz

Esto de dinastía surge en el deporte cuantas veces un club tiene éxito en un pequeño período de tiempo. Se diría que en términos de 5 años se mantiene en el tope de la competencia.

Un caso reciente son los Astros de Houston. Fueron campeones de serie mundial 2017 ante los Dodgers, estuvieron cerca de hacerlo en el 2018, pero perdieron ante Boston en la serie por el título de la liga ( y de su antiguo coach Alex Cora), y el año pasado perdieron la mundial ante Washington. Es decir, tres años excelentes, con mucho talento joven en bateo.

Pero eso se desmoronó, primero moralmente cuando surgió en el invierno el tema de que Houston estaba robando las señales del receptor a su pitcher para adivinar el tipo de lanzamiento que harían y pasarlo, inmediatamente y en cuestión de milésimas de segundos, al bateador en la caja. ¿Suena increíble?

Dizque tenían una cámara en el jardín central, un espía por allí, y en el dogout alguien que le indicaba al bateador lo que venia. Francisco Liriano, lanzador zurdo dominicano, fue parte de ese club ganador, y el domingo (en La Semana Deportiva), dijo que la señal se la daban mediante un golpe a un zafacón…

Fruto de esa acusación el equipo fue multado, fue sancionado un año el manager A.J. Hinch, el gerente Jeff Lehnow, perdió su puesto de manager en Boston Alex Cora, y también su compatriota Carlos Beltrán, que había sido firmado por los Mets. Beltrán era jugador de Houston , y lo involucraron en el caso.

¿Y ahora, cómo van los asuntos?. El pitcheo de Houston está por el suelo, están lesionados el estelar Justin Verlander, el cerrador Roberto Osuna, se fue Gerrit Cole (contrato de 9 años con los Yanquis), y otros que estuvieron en el 2017 ya no están.

Van solo 16 juegos ( record 7-9 hasta anoche), y algunos están bien, otros mal. Carlos Corrrea en .345, Michael Brantley .308, Juli Gurriel .274. Alex Bregman apenas .224, Josh Reddick .268, George Springer .182 y el pequeño José Altuve .183.En lo colectivo, Houston batea .233 para el puesto 17 de MLB, tiene 19 jonrones en el puesto 15, y su efectividad de 4.19 es la 15.

Dusty Baker, el manager salvavidas, tiene chance de ir a play off porque irán 16 equipos. Pero, lo que recientemente pintaba dinastía está pasándola mal y, además, está “desacreditada”.

DE MLB: Del lío entre Oakland y Houston, Ramon Laureno fue suspendido 6 juegos y el coach de los Astros Alex Cintrón 20 … Es increíble pensar en Laureano peleando, uno de los peloteros más decentes y educados que he conocido. Lo entrevisté para la TV el pasado invierno y el tipo es fuera de serie…Por cierto, apeló la sanción y puede continuar jugando…Otro sancionado fue el lanzador Mike Clevinger, de los Indios de Cleveland..Sucede que cada club tiene protocolo especial con el Covid-19,con fines de fortalecer el reglamento general del comisionado y el sindicato. Clevinger quiso pasarse de gracioso, lo atraparon violando las reglas, y fue sancionado, asi que perderá un turno en su rotación…Por violaciones a ese reglamento es que hay equipos con muchos problemas, como los Marlins,San Luis y Filadelfia.Gente que se ha ído de fiesta cuando no le corresponde…El lanzador Pedro Strop está fuera de los Cachorros por espacio de diez días por una lesión en la ingle derecha…Los Tigres de Detroit añadieron a su roster de 28 al infielder Willi Castro, que estaba en el campamento alterno….A los Cardenales de San Luis le quedan 55 juegos en 44 días, es decir que tendrían poco descanso. Aun así, Rob Manfred, el comisionado, dice que ellos resolverán bien..¿Finalizarán la campaña?..No lo se, pero lo veo oscuro…. Kansas City subió al infielder dominicano Jeison Guzmán, que aquí pertenece al Escogido. Guzmán fue firmado por bono de US$1.5 millones en 2015, comenta Antonio Puesán… Tiene 21 años de edad…. Ahora se celebra una serie de Indios y Cachorros, y se enfrentan los dos shorts stop boricuas, Francisco Lindor y Javier Báez.Dicen que son los mejores de cada liga en estos momentos..¿’Cierto eso?., Zack Greinke, que antes era un estelar, tiene 0-0 para Houston y ha aportado muy poco… ¿Se le acaba la gasolina?..Aaron Judge pegó anoche su 9no. jonrón, en un partido que los Yanquis ganaban a Atlanta 7-0 en el quinto.. Más temprano , Luke Voit pegó jonrón de 3 en el primer inning, su 5to. del año….

DE INTERES: Este miércoles, a las 11 a.M., la gente de Lidom le tiene un homenaje de gratitud a Danilo Díaz por su contribución al juego..Así que Danilo, el de deportes, está como su jefe de Palacio, despidiéndose con alegría.. ¿Lo hizo bien?.. Yo creo que sí, aunque el sistema deportivo del país debe dar un cambio radical hacia lo escolar y lo universitario..¿Cuánto sucederá eso’ Tal vez dentro de 30 años, por ahora no se ve nada a la vista.- El Gobierno actúa de financiador de las federaciones, y el deporte escolar ausente…Hacen unos juegos estudiantiles que son pura vitrina…Felicito a mis colegas del periódico Hoy, que están de cumpleaños.. Ese diario nació el 11 de agosto de 1981 y estuve entre los periodistas fundadores, como sub-editor deportivo...El editor lo fue Max Reynoso (f)....La gente política de aquí tiene mucho pique por el anuncio del presidente Danilo Medina de que no estará a tiempo completo en la ceremonia de instalación de Luis Abinader como presidente. Dicen que es una cobardía, una descortesía, una arrogancia…Ahora, es “duro” quedarse ahí a escuchar el discurso de un ganador que no es de su partido…Se corre el riesgo de que le tiren algunos “piropos” calientes y desagradables… Joe Biden, que tiene ventaja de 12 puntos en las encuestas sobre el presidente Donald Trump,presentó ayer a su candidata a la vice, una “afroamericana de 55 años llamada Kamala Harris. Es senadora Junior por el Estado California (Demócrata), y fue la primera mujer fiscal de California…¿ Y por qué le dicen afroamericana? Porque el racismo en Estados Unidos está tan presente como el frio del invierno o el gran calor del verano..Lo demas es pura bobería… Mientras, sigue la lucha contra el Covid-19, y los rusos iniciaron la batalla de la exclusiva mediática por la vacuna..¿Quién será primero?.. Mientras tanto, todos los días en el mundo mueren miles de personas…Aquí mueren 20, pero seguimos en la lucha…

DOMINGO RAMOS: Brycer Harper y Manny Machado eran Agentes libres!

Nolan Arenado , casi lo era! Eso te dice que , en èste negocio hay que ser paciente para conseguir lo que realmente mereces! Lo que vales en el mercado!

Pero para eso hay que tener paciencia y seguir produciendo!

Paciencia: difícil esa palabra!

