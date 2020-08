Héctor J. Cruz

En mi columna de ayer se terminó la larga serie de los “Primeros 50 Dominicanos en Grandes Ligas”. Se trata de perfiles pequeños y simples de cada uno de esos peloteros, no biografías amplias y espectaculares.

La idea surgió con la llegada del Covid-19 pues, estando suspendida la temporada de Grandes Ligas, escribir sobre temas de actualidad no resultaba tan fácil. Así que me metí en la historia con esta recopilación, desarrollando un tema inédito. En principio serían los primeros 25, pero como el Coronavirus decidió no irse de aquí, la cosa se extendió a 50.

Han sido algo mas de 4 meses revisando datos de cada quien, y durante todo el trayecto, he tenido una valiosa cooperación del colega Alex Rodríguez en la lectura de los textos y comprobación de datos. (Estos trabajos nunca deben hacerse solos, siempre requieren una mirada profunda de alguien más, que conozca el asunto).

¿Qué significa Los 50 Primeros debutantes de RD en liga mayor?. Muchísimo, porque ellos representaron la primera generación de peloteros nativos de Quisqueya que abrieron las puertas en el gran beisbol.

Desde el número 1, Osvaldo Virgil estando viviendo en Nueva York, fue firmado por los Gigantes (de Nueva York) en 1953 por la pequeña suma de $300 dólares, dinero que le llegaría luego de permanecer al menos 90 días en roster.

Y Rafael Landestoy, que fue el número 50, recibiendo 4 mil dólares de los Dodgers de Los Angeles en 1972 en una iniciativa de Rafael Avila y su jefe Al Campanis.

Ahora es más fácil. Los novatos firman a los 16 años, y reciben 2, 3,4 y 5 millones de dólares. De la firma salen con una yipeta (símbolo del gran salto en estos tiempos), una gran casa para la familia, y muchísimo dinero en el banco.

Fueron tres décadas de evolución para esta primera generación. En los 50 solo llegaron a las mayores 2: Virgil y Felipe Alou.. En los 60 subieron a 22, destacando a futuro nombres como Juan Marichnal, Mateo y Jesus Alou, Julián Javier, Manny Mota, Ricardo Carty, Winston Llenas, Pedro Borbon y Cesar Gerónimo. En los 70 llegaron 38, entre ellos Cesar Cedeño, Miguel Diloné, _Franklyn Taveras, Joaquin Andujar, Alfredo Griffin, Mario Soto y Landestoy.

El caso es que estos señores merecen un homenaje, y el mío será convertir este trabajo en un libro, que será presentado públicamente cuando se haya ído el Covid-19.

DE MLB: Ayer se celebraron par de doble juegos en MLB, para enfrentar los problemas y suspensiones por el Covid-19.,. Jugaron Orioles y Marlins y también Yanquis y Filis, en Yankee Stadium…Los Filis ganaron el primero 11-7 con un rally de 6 en el 6to. episodio, que incluyó el 2do. Jonrón de la campaña para la estrella Bryce Harper.,. Esos juegos son a 7 entradas, y en el 7mo. de los Yanquis hicieron 4 anotaciones, tres de ellas por el 7mo. jonrón para Aaron Judge…En el segundo partido, temprano la sacó Luke Voit, y eso significó nuevo record de jonrones para los primeros 11 juegos en la franquicia . Han pegado ya 23 jonrones, rompiendo también la marca de 22 (para 11 partidos) que habían impuesto el año pasado.. Lo de 11 juegos corridos pegando jonrones superó la de 1999 , que era de diez…¿El record de Grandes Ligas?.. Lo tienen los Marineros de Seattle, que dieron jonrones en sus 20 primeros partidos, tan cerca como el año pasado….Reapareció Juan Soto y disparó de 3-2 en sus tres primeros turnos. Los Nacionales perdieron 1-3 de los Mets… ¿Y qué regla impera para los pitchers en partidos de 7 innings?. Dice el reporte que deben completar al menos 5 entradas para optar por el triunfo, que se le puede acreditar blanqueada, pero no así si se trata de no hit o juego perfecto..Esto está muy claro… Los Yanquis perdieron a su relevista Tommy Kahnle, quien tuvo operación Tommy John el pasado martes y perdería un año… No se crean que todo es color de rosas por allí…El zurdo A.J. Happ , que comenzó ayer , tiene 0-1 y efectividad en 10.29… Miguel Andújar falló 4 veces y tiene de 13-1….. Anote el jonrón 659 para Albert Pujols, disparado la noche del martes en la victoria de los Angelinos 5-3 sobre Seattle…Los Cardenales recibieron el visto bueno para volver a jugar y lo harán este viernes ante los Cubs..Activaron a los lanzadores dominicanos Alex Reyes y Genesis Cabrera….¿Saben lo que es Taxisquad?..Es una cuestión que está funcionando ahora en la pandemia, y que en español se traduce “reservas de viaje”…En ese tema metieron ayer los Rojos de Cincinnati a Francisco Peña, que estaba en el campamento alterno…. Nick Markakis fue activado por los Bravos de Atlanta. El hombre se había negado a jugar por el virus, pero ha decidido lo contrario…

DE INTERES: El Ministro Danilo Díaz está tan activo como el presidente Danilo Medina..Ayer, Díaz recibió un homenaje de la Liga Dominicana de Fútbol, se reunió con el nuevo titular PRM Francisco Camacho, y se prepara a presentar sus memorias…. Saludos para el Dr. Carlos Lamarche Rey, deportista dominicano de siempre, quien fue operado de vesícula ayer en la Plaza de la Salud..Que se recupere pronto, es mi deseo más sincero…El Covid.19 provoca miles de desempleados, y se llevó a la tradicional presentadora del programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, la boricua Ana Celeste Arrarás… Ella misma anunció ayer su cancelación… El ex presidente colombiano Alvaro Uribe fue enviado a prisión domiciliaria el martes, y el miércoles le anunciaron que dio positivo del coronavirus.. Malos tiempos líder….¿Conoce usted la historia de Francisco Liriano, el lanzador zurdo con más de 100 victorias en Grandes Ligas?..¿Sabía usted que tiró juego sin hit ante los Medias Blancas de Chicago? ¿Qué opina Liriano sobre la actividad en Grandes ligas, a la cual renunció por temor al virus?.. Conozca mucho mas este domingo en La Semana Deportiva…También estará con nosotros Tenchy Rodríguez,m a quien apodan La Fiera, cosa que no entiendo bien pues a mi me parece un timpo bien y tranquilo……