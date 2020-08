Vamos “cogiendo la forma”

Felix Olivo

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. Poco a poco se va nivelando al cosa, pues los campos han empezado a elevar sus reservas y ya se ven grandes grupos jugando, especialmente los fines de semana. Los golfistas dominicanos han empezado a ver que, respetando las reglas de distanciamiento y los protocolos de los campos, se puede retomar el juego mucho mas rápido y de manera más expedita. Pero quiero llamar la atención sobre algo: por el hecho de que ya estemos jugando casi normal, no quiere decir que el peligro ha pasado. Aunque muchos Fiebruses respetan el distanciamiento, veo gente que después de las rondas se quedan oyendo música en las terrazas de los campos, tomando un trago y fumando un puro, acompañados de sus respectivas neveritas “full de alcohol” (y no es para las manos). Lo que me preocupa es que en esas instancias se flexibilizan las precauciones, desaparecen las mascarillas y aparece la frase “tó e tó y ná e ná”, y eso no debe ser, amigos. Tómese su trago si quiere, pero cuídese. El Covid no es un juego de tomar a la ligera. Siga siendo extremo con sus propios protocolos, pues con ellos se cuida usted y cuida otros. ¡Sigan poniendo la bola en el fairway!

Vuelven los majors: mañana inicia el PGA Championship.

Con el reinicio de la temporada de majors, la cual ha sido fuertemente afectada por la pandemia del Coronavirus, el golf profesional regresa a una “normalidad anómala”, pues los majors serán celebrados fuera de sus fechas regulares, y este año sólo se jugarán tres luego de la posposición de The Open Championship para 2021. ¿Que podemos esperar de este evento y de sus protagonistas? Veamos:

¿Cual es el nuevo orden de los majors? Mañana inicia el PGA Championship, no muy lejos de la fecha tradicional que mantuvo por décadas, pues hasta hace dos años se jugaba en agosto. Los otros majors son, el U.S. Open que se juega en Winged Foot del 17 al 20 de septiembre, y el Masters que va del 12 al 15 de noviembre. Los dos primeros ya han confirmado que van sin público, pero aún el Augusta National no ha fijado posición al respecto, y las expectativas son que también haya ausencia de fans.

¿Es la primera vez que el PGA Championship es el primer major del calendario? No. En 1971 se jugó en febrero en el diseño original del PGA National y lo ganó Jack Nicklaus.

¿Estará Tiger en acción? Si. Recuerden que después de ganar el Masters 2019, Woods dijo que su objetivo era que "su mente y su cuerpo se unieran cuatro veces al año", refiriéndose a los majors. Así que es seguro que va por el No. 16.

¿Tienen ventaja los ex campeones del PGA Championship? No, pero si son huesos duros de roer. El field de este año incluye a Woods, Rory McIlroy, Justin Thomas, Brooks Koepka, Jason Day y Phil Mickelson. Padraig Harrington no estará jugando debido a la pandemia.

¿Quién es el campeón defensor? Brooks Koepka, quien ganó en mayo de 2019 en Bethpage Black. También lo ganó en 2018 en Bellerive, St. Louis (se jugó en agosto).

¿Alguien lo ha ganado tres veces seguidas? No tres, sino 4: Walter Hagen en 1924, '25 y '26 y ’27 (en ese tiempo se jugaba en formato match play), así que, para superarlo, Brooks necesita tres victorias en línea

¿De que tamaño es el Trofeo Wannamaker? Tiene 28 pulgadas de alto, 27 pulgadas “de oreja a oreja”, y pesa 27 libras.

¿Es Bryson DeChambeau un gran favorito? “El Científico” podrá estar en su mejor momento, pero no tiene nada seguro pues ha jugado tres PGA Championship y no le ha ido bien, debutando en el puesto 33 y perdiéndose el corte en los otros dos, así que tendrá que “fajarse’.

¿Qué tal Harding Park? Como todo en San Francisco (con suficiente dinero detrás), el campo es una comunión de belleza natural y diseño inteligente, propiedad de la ciudad. Es un layout corto para los jugadores del Tour, pero sólido de principio a fin (no llega a 7,200 yardas). ¿Grandes momentos del campo? La victoria en el WGC Match Play de McIlroy en 2015, y la recordada Presidents Cup de 2009 en la que Tiger y Steve Stricker ganaron sus cinco matchs.

¿Afectará el clima? Se dice que será fresco, seco y ventoso y que será muy parecido a un Abierto Británico, con un campo que promete ser firme y rápido.

¿Por donde lo veo? ESPN jueves y viernes, y CBS el fin de semana.

La suerte está echada en un año que ha sido extraño para todos. El golf puede decir que ha resistido las tormentas del 2020 mejor que la mayoría de los otros deportes, y ahora viene el primer grande que esperamos sea de muchas emociones. ¡Ojalá tengamos un domingo para recordar en Harding Park!

Up and Down.

Winners. Justin Thomas ganó el WGC FedEx St. Jude Invitational (-13), Ricky Werenski el Barracuda Championship (39 puntos), Jim Furyk debutando en el Champions Tour arrasó en The Ally Challenge (-14), en el LPGA Drive On Championship ganó Danielle Kang (-7), y en el Tour Europeo, el Hero Open es de Sam Horsfield (-18). * Gran negocio para el PGA Tour. Hace un año firmaron acuerdo para los Fantasy Games con DraftKings, y ahora anuncian que es la casa oficial de apuestas. ¡Sopla! * Agenda del finde. PGA Championship (PGA y Tour Europeo), English Championship (Tour Europeo), WinCo Foods Portland Open (Korn Ferry), y Marathon Classic (LPGA).

