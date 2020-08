Luka Doncic hace historia, anota 34 puntos y un triple doble que da una victoria a Dallas

MAVERICKS 114, KINGS 110 LAKE BUENA VISTA, Florida

AP

Luka Doncic sentenció un triple-doble histórico con la canasta que rompió el empate con 1:57 por jugar en el tiempo extra para que los Mavericks de Dallas derrotasen este martes 114-110 a los Kings de Sacramento.

Doncic redondeó una tarde sensacional: 34 puntos, tope personal de 20 rebotes y 12 asistencias. Con 21 años y 158 días de edad, el astro esloveno se convirtió en el jugador más joven con 30 o más puntos, 20 o más rebotes y 10 o más asistencias, eclipsando la previa marca de Oscar Robertson, quien lo logró cuando tenía 23 años y 12 días. "Necesitábamos eso", dijo Doncic. "Creo que habíamos jugado uno de los peores partidos y lo ganamos. Estuvimos muy mal. Nos mantuvimos cerca, fuimos solidarios, no nos rendimos. Orgulloso de la victoria". Kristaps Porzingis agregó 22 puntos con siete rebotes antes de salir del partido por acumulación de faltas cerca del final del tiempo reglamentario. Fue la primera victoria de los Mavs desde su llegada al complejo de Walt Disney World y les permitió seguir siendo el único equipo de la NBA que no ha tenido una seguidilla de tres derrotas esta temporada. De'Aaron Fox se destacó con 28 puntos y Buddy Hield sumó 21, pero los Kings no pudieron liquidar un partido que habían dominado desde el comienzo hasta cerca del final. Dallas anotó los últimos seis puntos en el tiempo reglamentario para forzar un alargue.

NETS 119, BUCKS 116

LATimothé Luwawu-Cabarrot embocó triples consecutivos para darle a Brooklyn la ventaja definitiva, y los Nets derrotaron este martes 119-116 a Milwaukee e impedirle a los Bucks asegurar el primer puesto de la Conferencia Este en los playoffs. Luwawu-Cabarrot anotó 26 puntos, el mayor total del jugador francés en su carrera. Garrett Temple aportó 19 unidades, mientras que Tyler Johnson y Justin Anderson añadieron 11 cada uno. Giannis Antetokounmpo rubricó 16 puntos al disputar sólo el primer tiempo para Milwaukee, que ha perdido dos de los tres partidos del calendario para definir el orden de posiciones de la conferencia. Kyle Korver anotó 13 puntos, mientras que Ersan Ilyasova tuvo 12 puntos con 10 rebotes. Con una alineación improvisada, los Nets pugnan con Orlando por el séptimo lugar del Este y abrieron más distancia con respecto al noveno Washington al tratar de evitar disputar un repechaje por la última plaza para la postemporada.

SUNS 117, CLIPPERS 115

Devin Booker encestó de salto y giro frente a Paul George al expirar el reloj y terminó con 35 puntos para que los Suns de Phoenix vencieran este martes 117-115 a los Clippers de Los Ángeles. Los Suns acumulan foja de 3-0 en la "burbuja", mientras buscan un lugar para los playoffs. Kawhi Leonard había empatado el partido con dos tiros libres y 31,3 segundos para el final. Ricky Rubio falló un lanzamiento después de que Ivica Zubac atrapara el rebote, pero su pase malo lo capturó Mikal Bridges, que dio a los Suns otra oportunidad. Booker dribló hacia la izquierda pero enfrentó a Leonard. Giró hacia la otra dirección y disparó cuando tenía cerca a George; cayó en la cancya y sus compañeros lo rodearon para celebrar la victoria. Después de lograr el sábado la marca del equipo de 25 triples en la victoria sobre Nueva Orléans, los Clippers consiguieron sólo ocho en esta derrota. Leonard fue el mejor anotador de los Clippers con 27 puntos seguido de George con 23.