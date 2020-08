Chávez destacó la mayor virtud de Canelo Álvarez

ESPN

Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo azteca, consideró que la mayor virtud de Canelo Álvaez es su disciplina pese a marcar que no es el típico peleador mexicano. Además de los títulos mundiales que conquistó en tres divisiones de peso diferentes, Julio César Chávez se ha ganado, casi por unanimidad, el título de ser el mejor boxeador mexicano de la historia, convirtiéndose en una auténtica leyenda del boxeo mundial y sirviendo de ejemplo a las nuevas generaciones. De más está decir, entonces, que es más que una voz autorizada a la hora de analizar a los peleadores de la actualidad. Se tomó esa atribución en la última entrevista que concedió a Christian Martinoli y Luis García, en la que no solo puso el foco en la carrera de su hijo Junior, sino también en las cualidades que han llevado a Saúl El Canelo Álvarez a ser el peleador mexicano más importante de los tiempos que corren. Para Julio César Chávez existe precisamente una gran diferencia entre su hijo y El Canelo, que está íntimamente ligada al profesionalismo con el que cada uno de ellos ha llevado adelante su carrera; marcando que Junior desvío el camino y que Álvarez ha sido siempre un ejemplo de disciplina. "Mi hijo tiene las herramientas para el boxeo, incluso si no quieres verlo. Cuando no hay hambre, es difícil sobresalir en cualquier deporte. Julio lo estaba haciendo muy bien, pero comenzó a ganar mucho dinero y fue muy difícil para él compararse conmigo. Lo estaba haciendo muy bien, era campeón mundial ... Lo que sucede es que se desvió", explicó. Y de inmediato hizo referencia a las virtudes del Canelo, pese a que deslizó que no es el estilo de peleador que prefiere: "Es un luchador muy bueno. No el luchador que todos queremos que sea, pero se ha ganado todo lo que tiene. Es muy disciplinado y esa es la base para el éxito de cualquier boxeador", aseguró.