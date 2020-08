Jacques Passy es designado DT de selección absoluta RD

SANTO DOMINGO

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), informó este lunes la designación del mexicano Jacques Passy como director técnico de la selección nacional de mayores masculina, la cual estará afrontando a partir del próximo mes de octubre la primera ronda de las Eliminatorias de Concacaf Catar 2022.

El estratega ha estado al frente del seleccionado Sub-23 que está clasificado al Torneo Preolímpico de Concacaf que ha sido postergado debido a la pandemia y a partir de ahora también tomará las riendas de la absoluta.

A Passy lo acompañarán como en el cuerpo técnico Sub-23, Jonathan Himelfarb en la preparación física y Eduardo Suárez como preparador de porteros, no obstante, también se incorporarán como auxiliares algunos entrenadores que pertenecen a diversos procesos de selecciones nacionales.

Rubén García, presidente de la Fedofútbol, manifestó que, “Consideramos que Jacques Passy es la mejor opción para conducir a nuestra selección en las próximas eliminatorias porque es un entrenador muy capacitado, conocedor de nuestro fútbol, del fútbol caribeño y del resto de selecciones de Concacaf. Además, ha venido trabajando desde el inicio del año con nuestra selección Sub-23 de cara al Preolímpico donde ha mostrado tener una buena ascendencia sobre el grupo de jugadores, así como las ganas de conseguir objetivos importantes”.

El nuevo entrenador de la selección tuvo sus primeras palabras enfocadas en la etapa que afrontamos, “Las condiciones actuales son las más complejas que ha presentado el deporte desde 1939, todo está alterado, pero el primer principio es que la vida sigue adelante pese a la pandemia y todos los que estamos involucrados en el fútbol profesional tenemos la responsabilidad de provocar felicidad en estos tiempos”.

Concacaf tendrá un nuevo sistema de competencia en la ruta hacia el Mundial de Catar 2022, el cual permitirá a República Dominicana participar desde la fase inicial. “El nuevo formato es sumamenteretador, pero parte de una justicia, todos pueden acceder al octagonal, lo cual no sucedía en el anterior”, expresó Passy. A pesar de lo complejo de la competencia y las condiciones que este año no han permitido que los futbolistas puedan llegar con el ritmo y los minutos acostumbrados, el entrenador apunta a un solo objetivo, “llegar al octagonal es un reto mayúsculo, pero no hay que tenerle miedo a ponerte objetivos altos. Con todo y una liga en incertidumbre, países cerrados, fronteras complejas, tenemos que ser fuertes y fijar la mira en el octagonal.

El reto es titánico, pero no podemos entrar al proceso pensando en nada menos que eso”. Previo a las eliminatorias, el desafío más importante que tendrá el cuerpo técnico nacional será intentar que los futbolistas lleguen en la mejor forma posible a pesar de las circunstancias, “Tenemos un programa bien establecido donde vamos a trabajar de forma individual con todos los jugadores en diferentes partes, haciendo un programa mixto con trabajos digitales y presenciales que incluyen concentraciones y módulos, sin embargo mientras no tengamos claridad de cómo se va desenvolviendo el país, tenemos que encontrar formas alternativas para trabajar.

Por eso estaremos aplicando estos módulos virtuales que es algo muy innovador”, declaró el estratega. A partir de ahora el director técnico pondrá manos a la obra para comenzar el trabajo de preparación y deberá comenzar por establecer la comunicación con los jugadores, “Aún no he conversado con los chicos porque hay que respetar los tiempos, por respeto yo tenía que esperar a ser nombrado oficialmente, una vez ya nombrado queda claro que mi primera tarea es hablar con ellos.

Tengo un universo de casi 60 jugadores que voy a contactar y que tendrán que entrar en una carrera para ver quiénes serán convocados, los cuales deberán cumplir tres aspectos: El momento que viven, el enorme interés que puedan mostrar en compartir el sueño de que República Dominicana haga historia y por supuesto sus condiciones futbolísticas, mentales, tácticas y técnicas. Cualquier jugador que tenga estas condiciones podrá ser llamado”.

Para finalizar, Jacques Passy envió un mensaje a la afición dominicana, “les digo que van a encontrar un cuerpo técnico total y absolutamente comprometido que va a trabajar incansablemente por hacer de este equipo un histórico. Sabemos las condiciones y el potencial del fútbol dominicano, pero de nada sirve si no construyes alrededor de este, si no logras resultados pronto que ilusionen, así que voy a poner de mi parte junto con todo el cuerpo técnico todos los recursos, experiencia que tenemos e intención para que el equipo logre aspectos nunca logrados. Si nos sale o no, lo dirá el camino, pero vamos a tratar de construir esecamino junto a los jugadores para entrar en una época muy importante del fútbol dominicano”.