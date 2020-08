¿Expulsiones por toser? Nuevas reglas fútbol

Reuters

Los jugadores de fútbol que deliberadamente tosan sobre los rivales o árbitros podrán ser amonestados con tarjeta amarilla o roja, según las nuevas normas emitidas por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA por sus siglas en inglés) en el contexto de la pandemia causada por el coronavirus. Estas nuevas normas entrarán en vigor de forma inmediata y se aplicarán en todos los niveles de juego. El documento de la FA, dirigido a los árbitros, dice que el colegiado deberá sancionar al jugador cuanto esté seguro de que éste, de forma deliberada, "tose en la cara de un rival o de un miembro del equipo arbitral". La FA añade que esta infracción entraría en la categoría de "usar lenguaje y/o gestos ofensivos, insultantes o abusivos". "Si el incidente no es lo suficientemente grave como para merecer una expulsión, se podrá amonestar por 'conducta antideportiva o falta de respeto por el juego'", explica la FA. El documento añade que los árbitros no deben castigar la tos "ordinaria" y deben recordar a los jugadores que eviten escupir en el suelo, aunque esto no se considere un acto de mala conducta.