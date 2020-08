El futuro de Vettel en la Fórmula 1

EFE

Una ola de rumores y de posibles destinos rodean en estos últimos meses a Sebastian Vettel, posterior al sorprendente anuncio de su salida de Scuderia Ferrari para 2021. Recae en el piloto alemán buscar un nuevo equipo, sin embargo es una tarea difícil. No sería de extrañar que a fin de año se retire de la Fórmula 1. Mucho se ha hablado de un posible fichaje para Racing Point (Aston Martin a partir de 2021). Nada ha sido confirmado pero se sabe que hubo conversaciones con Lawrence Stroll, padre del piloto Lance Stroll y CEO de Racing Point. Sin embargo Otmar Szafnauer (director de equipo en Racing Point) recalcó que la «lealtad de Pérez es un factor clave» pero que buscan alguna posibilidad con Vettel. Esto deja en una posibilidad complicada a Lawrence Stroll, si despedir a su propio hijo o a un piloto veterano que supo ganar su posición en el equipo. Pese a esto, el mismo Pérez dijo que se siente con pie y medio afuera del equipo. En cuanto a los otros equipos, por la parte de Renault y en palabras de Cyril Abiteboul, «no considero a Vettel, no es el piloto del futuro». Entonces queda descartado el fichaje por parte del equipo francés, un tanto extraño ya que confirmaron a Fernando Alonso, un piloto con aun mas experiencia que Vettel. Red Bull no ha dado confirmaciones pero su piloto estrella Max Verstappen ha declarado que el equipo se encuentra conforme con su rendimiento y el de Alex Albon. McLaren ya ha confirmado sus pilotos para el 2021 con Lando Norris y la llegada de Daniel Ricciardo en remplazo de Carlos Sainz. Ahora el rumor favorito, es el fichaje por parte del gran rival de la Scuderia. Se trata de Mercedes AMG quien mantiene la punta en la era híbrida desde 2014 de la mano del actual campeón Lewis Hamilton. Su director Toto Wolff no ha desmentido ni dado mas detalles pero se lo ha visto charlando con Sebastian en varias oportunidades. Esto también se debe a las buenas relaciones y el carácter amistoso típico del piloto alemán.