Kyrgios renuncia a jugar Abierto Estados Unidos

AP

Sydney

Nick Kyrgios renunció a competir en el Abierto de Estados Unidos debido al coronavirus y como gesto de respeto a los “cientos y miles de estadounidenses” que han fallecido por CO­VID-19.

En un mensaje de video difundido el domingo en Instagram, Kyrgios dijo que no tiene problemas con que la Asociación Estadouni­dense de Tenis quiera pro­ceder con el torneo, entre el 31 de agosto y el 13 deseptiembre. Pero el jugador australiano mencionó la si­tuación sanitario en medio de la pandemia, uniéndose a su compatriota y núme­ro uno mundial Ash Barty al declinar ir el torneo de Grand Slam en Flushing Meadows.

“No voy a jugar este año en el US Open. Me due­le hasta la médula no po­der competir en una de los grandes escenarios del de­porte, el estadio Arthur As­he”, dijo Kyrgios en el vi­deo. “Pero declino por la gente, por mis australia­nos, por los cientos y mi­les de estadunidenses que han perdido la vida, por todos ustedes. Es mi deci­sión”.

“Podemos reconstruir nuestro deporte y la econo­mía, pero no podemos re­cuperar las vidas perdidas”, añadió.