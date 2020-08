Mets informan que Céspedes no jugará más en la temporada

AP

Un par de horas después de anunciar que el jardinero cubanoYoenis Céspedes no se presentó al estadio para el partido de este domingo en Atlanta, los Mets de New York informaron que el pelotero había optado por no seguir jugando esta temporada por razones relacionadas a la pandemia del coronavirus.

El cubano no jugaba desde julio de 2018 por cirugías de ambos talones, seguidas de una rotura del tobillo derecho en una misteriosa caída en su rancho en Florida, lesión que le costó reestructurar la parte final del contrato de $110 millones por cuatro años que firmó antes de la temporada 2016 con los Mets.

Para evitar una demanda del equipo, Céspedes aceptó reducir su salario en 2019 de $29 a $22.9 millones y a $11 millones (prorrateados) en 2020 si lograba integrar el roster del Día Inaugural.

"La Potencia" no solamente hizo el roster sino que, además, conectó cuadrangular para liderar a los Mets a un triunfo 1-0 en su primer juego del año el pasado 24 de julio.

"Céspedes nos informó que ha optado por no jugar por razones relacionadas al COVID-19", dijo el gerente general del equipo, Brodie Van Wagenen, luego que los Mets fueron blanqueados 4-0 por los Bravos de Atlanta en el Truist Park, de Atlanta.

"Es decepcionante que Céspedes no le haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el beisbol en general. Al final optó por no jugar, lo cual es respetable, pero no ha debido ser de esta forma", agregó.

Céspedes, de 34 años, estaba fuera de la alineación del mánager Luis Rojas para el último choque de la serie contra los Braves en el Trust Park, de Atlanta. El toletero se fue en blanco en cuatro turnos el sábado y está de 12-1 con cinco ponches en sus últimos tres juegos.

En la primera semana de una temporada reducida a 60 juegos en medio de la pandemia del coronavirus, Céspedes bateaba para .161 (de 34-5) con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.