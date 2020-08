Clark y Manfred ven la posibilidad de detener el show

Han vuelto las conversaciones entre Rob Manfred y Tony Clark. Y como sucediera durante semanas, nada bueno está saliendo de ellas. Esta vez, el comisionado de las Grandes Ligas se comunicó con el presidente de la Asociación de Peloteros para decirle que, si el béisbol no es capaz de manejar mejor el covid-19, la temporada podría cancelarse. Según Jeff Passan, de ESPN, Manfred habló con Clark porque MLB está viviendo un momento crítico, luego de que un equipo (Miami) tuviera 20 casos positivos (17 de ellos peloteros) y esta mañana un par más se contagiaran (San Luis) y esto obligara a suspender sus partidos. Apenas cuatro días después de que se diera inicio a la temporada, comenzaron los problemas, un total de 14 encuentros han tenido que posponerse por causa del coronavirus, lo que, obviamente, ha despertado mucha incertidumbre alrededor de los jugadores, quienes, sin embargo, no quisieron jugar en una ‘burbuja’ para no estar separados de sus familias por meses. La decisión de suspender la temporada no será sencilla, pero si los contagios no pueden controlarse, Manfred y Clark deberán, finalmente, llegar a un acuerdo... y tal vez en esta ocasión sea lo mejor para el béisbol.