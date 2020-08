Gianni Infantino puede seguir como presidente de la FIFA durante la investigación

LONDRES

AP

Gianni Infantino puede permanecer como presidente de la FIFAy no se le debe obligar a dejar el cargo mientras se le realiza una investigación penal, señaló el organismo rector del fútbol a The Associated Press este sábado.

Un fiscal especial suizo abrió el jueves un caso penal sobre el comportamiento de Infantino y sus encuentros con el ministro de Justicia del país, quien encabeza una extensa investigación sobre corrupción en el fútbol.

“No hay nada que evite que el presidente lleve a cabo sus labores”, señaló la FIFA en un comunicado a la AP. “Seguirá asumiendo plenamente sus funciones dentro de la FIFA”.

El predecesor de Infantino, Sepp Blatter, quien dejó el cargo en 2015 y fue suspendido del fútbol mundial hasta 2021, exigió al comité de ética de la FIFA que suspendiera a Infantino.

“El presidente de FIFA es sujeto de una investigación penal por parte de las autoridades judiciales de Suiza”, señaló la FIFA, “pero no se le ha acusado ni es culpable de nada. La FIFA y su presidente seguirán cooperando por completo con las autoridades judiciales en Suiza hasta que concluyan dichas investigaciones”.

El ministro de Justicia de Suiza, Michael Lauber, ofreció su renuncia debido al caso que se enfoca en tres reuniones que sostuvo con Infantino en los últimos años, incluyendo una que no fue revelada y que, asegura, no recuerda.

“La FIFA está convencida que al final de las investigaciones actuales se confirmará que el presidente de la FIFA no hizo nada malo al cumplir con sus funciones fiduciarias y reunirse con el ministro de Justicia de Suiza”, añadió el organismo.