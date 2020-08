Popovich, Hammon, Isaac eligen estar de pie durante el himno

AP

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU.

Jonathan Isaac se puso de pie y destacó el viernes. Posteriormente Gregg Popovich y Becky Hammon hicieron lo mismo. La mayoría de los jugadores y entrenadores, aunque no todos, se han arrodillado mientras suenan versiones grabadas del himno nacional en el reinicio de la temporada de la NBA. Isaac se convirtió en el primer jugador que no hizo ese gesto de protesta, antes del partido del Magic de Orlando ante los Nets de Brooklyn. En un encuentro posterior, Popovich —quien se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y es entrenador de la selección de Estados Unidos, además de su larga labor como coach de San Antonio— se paró con sus brazos a los costados antes del duelo entre los Spurs y Sacramento. Hammon, la asistente de Popovich, estuvo también de pie. Puso un brazo sobre el hombro del también asistente Will Hardy, quien se hincó a su derecha. Su otro brazo estaba encima del hombro del veterano base Patty Mills a su izquierda. Popovich y Hammon portaron camisetas con la frase “Black Lives Matter”, al igual que lo hicieron la mayoría de los jugadores y coaches en el calentamiento e himno nacional. Isaac no vistió la camiseta. Utilizó el usual jersey blanco de Orlando y estuvo de pie con los brazos atrás, rezando en silencio cuando sonó la canción. Recién en marzo, se ordenó ministro en su iglesia. “Hincarse mientras portas una camiseta de Black Lives Matter no va de la mano con apoyar la vida de la gente de raza negra”, dijo Isaac. Su decisión no sorprendió a sus compañeros, a quienes ya les había revelado sus opiniones en una reunión realizada esta semana. “Es una decisión personal”, dijo el coach del Magic Steve Clifford. “Todos nos estamos apoyando. Y si los chicos no están cómodos hincándose y quieren estar de pie, nadie tiene un problema con eso”. Isaac es también un miembro activo de varias organizaciones caritativas.