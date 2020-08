Giannis Antetokounmpo fue determinante en la victoria de los Bucks

AP

BUCKS 119, CELTICS 112

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — Por un momento, pareció que Giannis Antetokounmpo se marchaba del partido, expulsado. Momentos después, estaba en la línea de castigo, dispuesto a dar la ventaja a los Bucks. Antetokounmpo convirtió una jugada de tres puntos que rompió el empate en las postrimerías, y ayudó a que Milwaukee venciera el viernes 119-112 a los Celtics de Boston, en el duelo que marcó la reanudación de la actividad de ambos equipos en la campaña. El astro griego sumó 36 puntos, 15 rebotes y siete asistencias. Milwaukee mejoró a 54-12 su foja, que es la más destacada en la campaña de la NBA, y se acercó a un triunfo de asegurar el primer puesto de la Conferencia del Este por segundo año consecutivo. Boston se sobrepuso a un mal inicio para igualar a 107. Se marcó después una falta ofensiva a Antetokounmpo, lo que pareció invalidar su enceste. Habría sido su sexta falta, pero la decisión arbitral se cambió tras revisar la repetición y determinar que Marcus Smart había bloqueado el paso a Antetokounmpo, quien convirtió el tiro desde la línea de castigo para poner el marcador 110-107. "Francamente, pienso que todos sabemos lo que paso aquí. Era la sexta falta de Giannis y ellos no querían que se marchara", acusó Smart. "Simplemente hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso es lo que pasó". Los Bucks discreparon. "Sentí que él se movió en la última jugada. Haya sido o no una carga, me alegro por el triunfo y aprenderé de la jugada", dijo Antetokounmpo. Khris Middleton atinó después un triple para ampliar la ventaja a seis puntos. Middleton añadió 18 tantos a la causa de los Bucks, quienes jugaron sin Eric Bledsoe ni Pat Connaughton, dado que trabajan en su acondicionamiento físico tras dar positivo de coronavirus. Marvin Williams se perdió el encuentro por un tirón en la ingle izquierda. Smart anotó 23 unidades por los Celtics, mientras que Jaylen Brown sumó 22, pero el alero estelar Jayson Tatum tuvo un regreso de pesadilla, con cinco puntos, al atinar dos de 18 disparos.

SPURS 129, KINGS 120

LAKE BUENA VISTA, Florida.- DeMar DeRozan anotó 17 de su 27 puntos en el cuarto periodo para ayudar a que los Spurs de San Antonio ampliaran su ventaja este viernes, en camino a vencer 129-120 a los Kings de Sacramento. DeRozan encestó 10 de 13 tiros de campo y repartió 10 asistencias por los Spurs, que acertaron el 53,3% de sus disparos de campo. Derrick White totalizó 26 unidades y empató la mejor marca de su carrera en el primer encuentro de San Antonio tras el reinicio de la liga. Los Spurs necesitaban mejorar su ofensiva después de que LaMarcus Aldridge, el segundo máximo anotador del equipo, se sometió a una cirugía de hombro en abril por lo que no jugará en la reanudación. De'Aaron Fox anotó 39 unidades, el máximo de su carrera y Bogdan Bogdanovic agregó 24 por los Kings, que intentan romper una racha de 13 años sin alcanzar la postemporada. Los equipos intercambiaron posiciones en la clasificación. Los Spurs se colocaron con medio juego de ventaja sobre los Kings. Ambos equipos están en el grupo que pelea por el octavo puesto que tienen los Grizzlies de Memphis en la Conferencia Oeste. Los Kings llegaron a estar arriba por 65-64 al medio tiempo con 20 tantos de Fox. Sacramento encestó el 57% de sus tiros de campo antes del descanso. White anotó 15 puntos en la primera mitad. San Antonio se puso al frente 114-112 antes de que DeRozan anotara 10 unidades en los 2:53 minutos finales para asegurar el triunfo.