Checo Pérez positivo por Covid-19 tras el segundo test

AFP

Gran Bretaña

Las peores noticias se confirman para Checo Pérez. El segundo test realizado al piloto mexicano en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de que el primero resultara "no concluyente", ha arrojado un positivo por lo que el mexicano de Racing Point deberá ser sustituido este fin de semana.Se barajan los nombres de Stoffel Vandoorne, y Esteban Gutiérrez, pilotos probadores de Mercedes, como posibles sustitutos del de Guadalajara.Comunicado de la FIA"Tras el anuncio de hoy de que Sergio Pérez, del equipo de Fórmula 1 de BWT Racing Point, produjo un resultado de prueba no concluyente de COVID-19 en el circuito de Silverstone, antes del Gran Premio Británico de Fórmula 1 de la FIA 2020, la FIA y la Fórmula 1 ahora pueden confirmar que el resultado de su nueva prueba es positiva"."Pérez ha entrado en cuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades".Con la ayuda del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado COVID-19 de la FIA, se ha emprendido una iniciativa completa de seguimiento y localización y se han puesto en cuarentena todos los contactos cercanos"."Los procedimientos establecidos por la FIA y la Fórmula 1 han previsto la contención rápida de un incidente que no tendrá un impacto más amplio en el evento de este fin de semana".Aislado tras un primer test "no concluyente"Pérez no había acudido hoy a la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña, debido a que su test de coronavirus el que se le practicó el miércoles había arrojado un resultado "no concluyente". Por eso, el piloto mexicano fue sometido a un nuevo test para asegurar que estaba en condiciones de participar en el evento de este fin de semana en Silverstone.Racing Point, equipo de moda y en el ojo del huracán desde el inicio de temporada, no tiene asignado un piloto reserva oficial, pero se especula que podría ser sustituido por Stoffel Vandoorne o Esteban Gutiérrez, ambos pilotos con contrato de Mercedes, suministrador 'tecnológico' oficial del equipo de Silverstone.