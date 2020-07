Los Knicks hacen oficial la firma de Tom Thiboudeau

AP

Nueva York

Tom Thibodeau llevó a que los Bulls de Chicago vivieran su mayor perio­do de éxito desde la era de Michael Jordan.

Ayudó a que los Tim­berwolves de Minnesota regresaran a la postem­porada tras una ausencia de 13 años.

Y en todo ese periodo, había un reto que desea­ba. Sabía lo que es estar en Nueva York cuando los Knicks ganan y quería ser el entrenador que vol­viera a hacerlo realidad.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Thibo­deau. “Es el trabajo de mis sueños”.

Lo logró el jueves, des­pués de que los Knicks trajeron de vuelta a un es­tratega nombrado alguna vez Entrenador del Año y que ahora llega a la orga­nización a la que ayudó a llevar a la final de la NBA como asistente.

Thibodeau fue asisten­te de los Knicks de 1996 a 2003, parte del personal de Jeff Van Gundy que llegó a la final de 1999 como el octavo preclasi­ficado. Desde que se fue ha seguido teniendo éxi­to en la NBA, mientras que los Knicks no han logra­do nada. Esto no detuvo su deseo de volver.

“Puede ser que en parte se deba a que crecí en Connec­ticut. Mi padre, mi familia y yo crecimos como seguido­res de los Knicks”, dijo Thi­bodeau en una conferencia de prensa a través de Zoom. “Creo que lo experimenté en los 90, que no hay un mejor lugar para estar que el Madi­son Square Garden. Me gus­tan los retos, me encanta la ciudad, amo la arena y a los aficionados.

Estoy entusiasmado con el equipo”.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

El entrenador de 62 años tie­ne una foja de 352-246 en ocho años al frente de Chicago y Min­nesota. Fue nombrado Entrena­dor del Año en el 2011, su pri­mera campaña con los Bulls, equipo al que llevó a terminar con al menos 50 triunfos en tres de sus cinco temporadas.