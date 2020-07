John McNamara muere a los 88 años

BOSTON

AP

John McNamara, quien logró que los Medias Rojas de Boston lograran una victoria de la Serie Mundial en 1986 antes de que un colapso sin precedentes en el campo extendiera la sequía del campeonato del equipo al nuevo milenio, murió. Tenía 88 años.

McNamara murió el martes en su casa en Tennessee, dijo su esposa, Ellen, a The Associated Press. La muerte fue inesperada y la causa aún no se conocía, dijo.

McNamara, un receptor de bateo débil que firmó por primera vez con los Cardenales de San Luis pero nunca superó la Triple A, ganó y perdió más de 1,000 juegos mientras manejaba seis equipos de Grandes Ligas. Se hizo cargo de Boston, su quinto, en 1985 y guió a los Medias Rojas al banderín de la Liga Americana al año siguiente.

Con una ventaja de 3-2 en la mejor serie mundial contra los Mets de Nueva York, los Medias Rojas se adelantaron 5-3 en la décima entrada del Juego 6 en el Shea Stadium antes de que una serie tumultuosa de errores permitiera a los campeones de la Liga Nacional empate el marcador y luego gane cuando la bola de tierra de Mookie Wilson rodó por las piernas del primera base Bill Buckner. Los Mets ganaron el Juego 7, dejando a Boston sin un campeonato hasta que finalmente lo ganaron todo en 2004.

El Boston Globe informó por primera vez la muerte de McNamara el miércoles, un día en que los Medias Rojas también estaban en Nueva York para jugar contra los Mets.

McNamara se quedó con los Medias Rojas en la temporada de 1988, cuando fue despedido en el receso del Juego de Estrellas con un récord de 43-42; el entrenador de tercera base Joe Morgan lo reemplazó y ganó 19 de sus primeros 20 juegos, una cadena conocida como "Morgan Magic", para llevar al equipo a un título de AL Este.

McNamara, quien anteriormente había manejado los Atléticos de Oakland, los Padres de San Diego, los Rojos de Cincinnati y los Angelinos de California, se hizo cargo de los Indios de Cleveland en 1990, pero fue despedido la próxima temporada. También se desempeñó como gerente interino de los Angelinos durante 28 juegos en 1996.

En total, McNamara tuvo 1.167–1.242 en partes de 19 temporadas, también ganó el título de la División Oeste de la Liga Nacional con los Rojos en 1979 y llevó a Cincinnati al mejor récord en el béisbol en la temporada de 1981, cuando no llegaron a los playoffs. Fue el Gerente del Año 1986 AL.

El actual manager de Cleveland, Terry Francona, quien era el capitán de los Medias Rojas cuando terminaron su sequía de títulos, dijo que conoció a McNamara en Oakland en 1969-70. El padre de Francona, Tito, jugaba para los Atléticos.

"Creo que mi padre era en realidad un año mayor que él cuando estaba manejando en Oakland, así que fue algo gracioso", dijo Francona el miércoles. "Solo un dulce, dulce hombre".

Los indios guardaron un momento de silencio para McNamara antes de su partido en casa contra los Medias Blancas de Chicago.

Como jugador, McNamara pasó 14 temporadas en el sistema agrícola de Kansas City A, incluidos nueve años como jugador-manager. Terminó con un promedio de bateo de .239, siete cuadrangulares y 373 carreras impulsadas en 1.120 juegos.