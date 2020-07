Número 49, Mario Soto (1)

Héctor J. Cruz

El dominicano número 490 en debutar en Grandes Ligas fue Mario Melvin Soto. Lo hizo por los Rojos de Cincinnati el 21 de julio de 1977 a los 21 años. El había sido firmado en 1973 por Cincinnati, es decir que estuvo tres años y medio en liga menor.

En 1976, el nativo de Baní lanzó a nivel clase A en Tampa, liga de La Florida, y tuvo marca de 13-7 con 1.87 de efectividad actuando en 197 innings. Allí pudo mostrar su brazo y al año siguiente lo enviaron a Indianapolis, triple A, donde tenía registro de 11 victorias, 5 derrotas, 3.07 de efectividad en 123 entradas (109 ponches).

Es decir que sumando esos dos años, su récord estaba en 24-12, y la gerencia del equipo mayor dijo que ya estaba listo para MLB.

Lo llamaron a mitad de julio del 1977 y su primera aparición fue en labor de relevo ante los Piratas de Pittsburgh, 2 innings de 3 hits. Ese año lanzaría en 12 juegos, 10 iniciados, y finalizó con marca de 2-6 y 5.34. Ponchó 44 en 60 entradas.

Los años siguientes fueron de trabajo y aprendizaje. En 1978 regresó a triple A, y en una breve estadía con los Rojos lanzó en 5 partidos, una sola apertura. Tuvo 1-0, 2.50. En 1979 le dieron más chance, trabajó en 25 juegos, pero todos en labor de relevo.

Es a partir de 1980 cuando Soto empieza su real carrera en liga mayor, fue relevista y abridor ocasional (12 aperturas en 53 salidas) y tuvo 10-8 con 3.07.

En 1981 inició sus 25 partidos, récord de 12-9 y 3.29, con 10 juegos completos, 3 blanqueadas. A partir de ahí, y hasta 1985, estuvo entre los lanzadores premium de la Liga Nacional.

En 1982 compilaba marca de 14-13 y 2.79, más 274 ponches, estableciendo nueva marca para lanzadores latinos.

Ya Mario se había adueñado de un super cambio de velocidad que, combinado con su recta y un slider, le permitieron dominar la liga.

En 1983 ratificó su calidad con 17-13 y 2.70, 18 juegos completos, aunque Cincinnati ya era un mal equipo y jugaba por debajo de .500. A la temporada siguiente le sumó 18-7 y 3.53, más 13 juegos completos. Y en 1985 tuvo 12-15, con 3.58 , 9 juegos completos y 214 ponches.

EN RETIRO: La noticia del miércoles la ofreció José Reyes, quien finalmente anuncia su retiro del beisbol. En su brillante carrera de 16 años, tuvo promedio de bateo de .283, pegó más de 2 mil hits (2138), con 131 triples más 145 jonrones, que es buena cantidad porque era un hombre de velocidad, no de poder. Su total de robos de bases fue de 517, el segundo mejor entre los dominicanos de siempre luego de las 550 de Cesar Cedeño.. Dos veces fue líder de más turnos de la liga, tres veces líder de triples, 4 veces líder de robos… En 2011 fue líder de bateo de la Nacional con .337, fue electo al juego de estrellas 4 veces y dentro de los Mets es líder de por vida en triples y en estafas.. Reyes, ahora con 37 años de edad (y siempre flaco), fue una firma de Eddy Toledo en 1999..En lo económico le fue bien pues en los registros aparece con US$142.9 millones… Es cantante de reguetón, y recientemente dijo que ese será su oficio luego de su retiro. Fue un excelente jugador. Todavía quedan pendientes los anuncios de retiro de otros dominicanos, entre ellos el jardinero José Bautista y el viejo Bartolo Colón, quien lanzaría en México este año y no pudo por el coronavirus.

DE INTERES: ¿Qué fue lo que le hizo el pitcher Joe Kelly a Carlos Correa, de Houston?. No le sacó la lengua, le hizo “bembitas”, burlándose luego de haberlo ponchado.. Dodgers y Astros tienen un chisme tremendo, se tienen “tirria” porque fue Houston que le ganó a los Dodgers la serie mundial del 2017 “robándole las señas”..¿Lo han olvidado?.. A Kelly le metieron suspensión de 8 juegos y y al manager Dave Roberts 1 juego..…En la actividad de antenoche, el novato Santiago Espinal disparó su primer jonrón de Grandes Ligas, y Albert Pujols su 657.. Pujols, que disparó 23 el año pasado, se colocó a 3 del inmenso Willie Mays… Filadelfia y Toronto no jugarán este viernes, pero tendrán doble jornada el sábado, empezando a las 3.30 de la tarde..Los Orioles enviaron al lanzador mexicano Héctor Velásquez a Houston, y allí se juntará con sus compatriotas Roberto Osuna y José Urquidy.. México crece, de a chin….Los Filis llamaron al lanzador dominicano Adonis Medina, pero no al equipo mayor. Lo asignado a su campamento alterno… El jardinero Nick Markakis echó hacia atrás su decisión de no jugar este año, y esa es buena noticia para Atlanta..El hombre se meterá en juego, con sumo cuidado por el Covid-19…¿Quiénes han salido adelante en esta corta campaña de 60 partidos en 66 días?. Excluyendo la actividad de ayer, en el Este de la Americana, Tampa con 4-1,Boston con 1-4 abajo, en la Central Cleveland arrancó bien con 4-1, Minnesota 3-1 y White Sox mal con 1-4…. En el Oeste Houston en 3-2, Seattle con 1-4…En la Nacional, en el Este los Marlins tienen 2-1 y no juegan hasta el próximo lunes, los Mets de Luis Rojas en 3-2, Washington, campeón del año pasado, con 1-4..En la Central los Cubs 4-1, Cincinnati 1-4, y en el Oeste San Diego 4-1,Colorado 3-1 y Gigantes en 2-3….

PRIMICIA: ¿Sabe alguien cuál fue el primer equipo de Mendy López en la pelota dominicana? Fueron los Azucareros (]Toros) del Este, aunque nunca llegó a ponerse ese uniforme . Luis Silverio, scout de Kansas City, lo firmó por 4 mil dólares en 1994, pero ese mismo verano fue cambiado a las Aguilas junto a su hermano Andres , pitcher, y el derecho Hipolito Pichardo, a las Aguilas por Esteban Beltré y Andy Mota… Esta historia, y mucho más, la cuenta Mendy este domingo en La Semana Deportiva..Tambien, tendrán el testimonio de un sobreviviente al Covid-19, el amigo y colega Juan Julio Báez (el hijo de Juan Báez), excelente narrador de los Toros del Este. Juan Julio estuvo interno en cuidados intensivos en La Romana, y sigue su tratamiento de recuperación en casa.,.