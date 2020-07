Henderson: El MVP de la Premier League

Servicios AP

La conquista de la Premier League por parte del Liverpool después de 30 años de sequía conllevará también numerosos premios individuales. El dominio de los hombres de Klopp ha sido incontestable y sus actuaciones individuales lo han reflejado jornada tras jornada. El centrocampista inglés Jordan Henderson ha sido elegido como el mejor de la temporada en Inglaterra, tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego como por su labor como capitán del conjunto ‘red’. De este modo, Henderson se convierte en el décimo segundo jugador en llevarse el galardón entregado por la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA), tomando el relevo de Raheem Sterling de la pasada temporada. “Me gustaría decir cuan agradecido estoy por aquellos que votaron por mí y también a la Asociación de Escritores de Fútbol. Solo tienes que mirar a los ganadores anteriores, con los que he tenido la suerte de coincidir como Steven Gerrard, Luis Suárez o Mohamed Salah para saber lo prestigioso que es”, expresó el mediocampista. “No siento que pueda aceptar esto por mi cuenta a pesar de estar muy agradecido. No siento que nada de lo que he hecho esta temporada o durante mi carrera lo haya logrado solo. Le debo mucho a tantas personas diferentes, pero a ninguna más que a mis actuales compañeros, que han sido increíbles y merecen tanto como yo”, insistió Henderson. Para finalizar dijo: “Acepto el premio en nombre del equipo, porque sin ellos no estoy en condiciones de recibirlo. Me han convertido en mejor jugador, mejor líder y mejor persona”.

Clasificación para el MVP

Jordan Henderson (Liverpool) Kevin de Bruyne (Manchester City) Marcus Rashford (Manchester United) Virgil van Dijk (Liverpool) Sadio Mané (Liverpool) Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Alisson (Liverpool) Raheem Sterling (Manchester City) Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) Sergio Agüero (Manchester City)